ROG Xbox Ally X: Handheld strebt KI-Features an und beseitigt größte Schwäche

Der ROG Xbox Ally X plant Akkulaufzeit und Performance dank KI-Features zu verbessern – ein echter Schritt nach vorne für Handheld-Gaming unter Windows.

Rog Xbox Alley X Vorbestellen

Handheld-Gaming steht vor einem Upgrade. Der ROG Xbox Ally X zeigt, dass Microsoft Handhelds ernst nimmt, und die größte Schwäche bisher, die Akkulaufzeit, konsequent angeht. Gemeinsam mit ASUS, AMD und Windows arbeitet man daran, dass mobile Spieler länger und flüssiger zocken können, ohne ständig ans Aufladen denken zu müssen.

Mehr Spielzeit durch smarte Profile

Das zentrale neue Feature sind Default Game Profiles. Sie passen automatisch Framerate und Energieverbrauch für ausgewählte Spiele an. Im Ergebnis ist ein flüssigeres Gameplay bei gleichzeitig längerem Akku zu erwarten. Für Handheld-Nutzer bedeutet das weniger Kompromisse – man spielt länger, ohne Performance einzubüßen.

Microsoft plant außerdem, früh im nächsten Jahr AI-gestützte Features wie Automatic Super Resolution (Auto SR) zu integrieren. Diese Funktion soll nicht nur die Grafik optimieren, sondern auch dafür sorgen, dass die Hardware effizient arbeitet. Zusammen mit Highlight-Reels und Docking-Verbesserungen wird die Ally X so zu einem Gerät, das mobil wie stationär überzeugt.

Windows-Integration sorgt für Flexibilität

Viele der neuen Funktionen profitieren nicht nur Handheld-Spieler. Tools wie Gaming Copilot (Beta), erweiterte Controller-Navigation oder die zusammengeführte Spielebibliothek über die Xbox App stehen allen Windows-Nutzern zur Verfügung. Advanced Shader Delivery (ASD) sorgt dafür, dass Spiele effizienter laufen, egal ob auf Ally X, PC oder im Dock. Das Zusammenspiel aus Windows, AMD-Treibern und Hardwareoptimierung sorgt für ein rundes, langes Spielerlebnis.

Der ROG Xbox Ally X ist aktuell eines der interessantesten Handhelds auf dem Markt. Die geplante Kombination aus smarter Energieverwaltung, KI-Features und Windows-Flexibilität macht sie besonders für längere Sessions attraktiv. Wer bisher von kurzen Akkulaufzeiten genervt war, bekommt endlich ein Gerät, das auch unterwegs zuverlässig liefert.

Damit wird Handheld-Gaming wieder zu einer echten Alternative und der ROG Ally X zeigt, dass sich Performance, KI und Akkulaufzeit gleichzeitig verbessern lassen. Weitere Eindrücke liefern die aktuellen Reviews zum ROG Xbox Ally X.

Read more

