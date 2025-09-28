ROG Xbox Ally X Preis: High-End-Handheld oder einfach nur zu teuer?

Microsoft und Asus bringen am 16. Oktober den ROG Xbox Ally X auf den Markt, und der Einstiegspreis hat es in sich: 899 Euro. Der kleinere Ally liegt bei 599 Euro, während eine Xbox Series X Digital schon für rund 549 Dollar zu haben ist. Mit anderen Worten: Für den Preis des Ally X bekommt man eine komplette Konsole samt 4K-TV und hat wahrscheinlich noch etwas übrig.

Damit steht die Frage im Raum: Ist der ROG Xbox Ally X ein logischer Schritt in der Handheld-Evolution oder einfach ein überteuertes Prestige-Produkt für wenige Hardcore-Fans?

Konkurrenzvergleich: Switch, Steam Deck & Co.

Die Handheld-Konkurrenz schläft nicht.

Nintendo Switch 2 : 449 Dollar

: 449 Dollar Steam Deck OLED : 550 bis 650 Dollar

: 550 bis 650 Dollar Lenovo Legion Go: ca. 699 Dollar

Mit knapp 900 Euro ist der ROG Xbox Ally X mit einer der teuerste Vertreter. Besonders der Vergleich zum Steam Deck fällt ernüchternd aus. Brancheninsider Jason Schreier berichtet, dass er seit zwei Jahren fast täglich das Steam Deck OLED im Einsatz hat, und es „fast alles perfekt“ abspielt, was er spielen will. Für ihn funktioniert das Gerät zuverlässig und ohne große Kompromisse, und das zum halben Preis des Ally X.

Diese Aussage wiegt schwer, denn sie zeigt: Es braucht schon sehr überzeugende Gründe, damit Spieler 350 bis 450 Dollar mehr ausgeben.

ASUS ROG Xbox Ally X (fast ausverkauft) RC73XA-NH011W, Gaming Handheld, 7 Zoll 120 Hz 899 EUR Get It Now

Was steckt wirklich drin?

Rein technisch betrachtet bringt der ROG Xbox Ally X interessante Argumente: Er läuft mit Windows 11 Home, bietet Zugriff auf den Xbox Game Pass, Steam und Epic Games Store. Damit öffnet sich ein riesiges Spiele-Ökosystem, das weit über die Xbox hinausgeht, inklusive vieler Titel, die man sonst eher mit PlayStation in Verbindung bringt.

Doch genau das ist kein exklusives Feature: Auch Steam Deck und Legion Go sind vielseitige Mini-PCs. Die entscheidende Frage lautet also nicht, ob der ROG Xbox Ally X viel kann, sondern ob er so viel besser ist, dass der hohe Preis gerechtfertigt ist. Und genau daran scheiden sich aktuell die Geister.

Wer braucht den ROG Xbox Ally X wirklich?

Der ROG Xbox Ally X ist ohne Frage ein High-End-Handheld, technisch spannend und vielseitig. Aber der Preis macht ihn zu einem Luxusprodukt, das sich nur eine kleine Zielgruppe leisten wird. Wer einfach mobil spielen will, bekommt mit Nintendo Switch 2 oder Steam Deck bereits sehr solide Alternativen für deutlich weniger Geld. Offenbar gab es Versuche, den Preis des Handhelds zu senken. Das ist wohl auch der Grund, warum es erst so spät enthüllt wurde. Laut Brancheninsidern ist dies jedoch aus unbekannten Gründen gescheitert.

Und wenn selbst ein erfahrener Branchenjournalist wie Jason Schreier sagt, dass er mit einem halb so teuren Gerät bestens fährt, dann wirkt der ROG Xbox Ally X wie ein riskanter Versuch, den Handheld-Markt nach oben zu drücken. Ob er am Ende mehr als ein Nischenprodukt bleibt, hängt davon ab, ob Asus in der Praxis wirklich liefern kann.

Mein Rat: Nicht vom Preis blenden lassen, Tests abwarten, und dann entscheiden, ob der Aufpreis wirklich gerechtfertigt ist.