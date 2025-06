ROG Xbox Ally X – High-End-Specs im Handheld-Format und ernsthafte Konkurrenz für Sony?

Xbox und ASUS haben sich zusammengeschlossen, um mit ihrem neuen ROG Xbox Ally und ROG Xbox Ally X ein bisher ungekanntes mobiles Gaming-Erlebnis zu schaffen. Beide Geräte sollen die Leistung und das umfangreiche Xbox-Ökosystem mit der Flexibilität von Windows verbinden und damit die Grenzen zwischen Konsolen-, PC- und Cloud-Gaming verschwimmen lassen. Damit wird der Wunsch vieler Spieler wahr, ihre Spiele überall und jederzeit mitnehmen zu können – ohne Kompromisse bei der Performance.

Zwei Handhelds für unterschiedliche Ansprüche

Es wird zwei Varianten geben: Den ROG Xbox Ally als Einstiegsmodell, der sich an Casual- und Gelegenheits-Spieler richtet, und der ROG Xbox Ally X, der mit höherer Leistung und mehr Ausstattung besonders anspruchsvolle Gamer ansprechen soll. Beide Geräte laufen auf Windows 11, sind aber speziell für das Gaming optimiert.

Der ROG Xbox Ally verwendet einen AMD Ryzen Z2 A Prozessor, verfügt über 16 GB RAM und 512 GB SSD-Speicher. Er soll eine gute Balance zwischen Performance und Akkulaufzeit bieten und ist damit ein solider Begleiter für unterwegs.

Der ROG Xbox Ally X hingegen hebt das Erlebnis auf ein höheres Level: Mit dem AMD Ryzen AI Z2 Extreme Prozessor, 24 GB RAM und 1 TB SSD-Speicher ist das Gerät für die anspruchsvollsten Spiele ausgelegt. Besonders hervorzuheben sind auch Features wie haptisches Feedback mit Impulstriggern, die das Gameplay noch immersiver machen sollen – vergleichbar mit dem DualSense Controller der PS5.

Xbox-Ökosystem und Windows-Power kombiniert

Die Besonderheit der neuen Handhelds liegt in der Kombination aus Xbox- und Windows-Umgebung. Spieler starten direkt in eine speziell für den Handheld entwickelte „Xbox Full-Screen-Erfahrung“, die Ressourcen priorisiert, um die Performance bei Spielen zu maximieren. Die Xbox-Taste, das bekannte Layout der Xbox-Controller und ergonomische Griffe sorgen hier für eine vertraute Bedienung.

Durch die Windows-Basis haben Nutzer außerdem instant Zugriff auf eine Vielzahl von Spielen aus unterschiedlichen PC-Storefronts wie Battle.net, Epic Games Store oder Steam – alles vereint in einer aggregierten Spielebibliothek. Zusätzlich lässt sich mit Xbox Play Anywhere ein Großteil der über 1000 kompatiblen Spiele nahtlos über Xbox-Konsole, PC und den Handheld synchronisieren – inklusive Fortschritt und Achievements. Xbox Cloud Gaming und Remote Play erweitern die Optionen, sodass das gesamte Xbox-Ökosystem mobil genutzt werden kann.

Dank der Integration von ASUS‘ Armoury Crate lassen sich auch Hardware- und Eingabeeinstellungen komfortabel über die Xbox Game Bar verwalten, die zudem Chatfunktionen, App-Zugriff und andere nützliche Features bietet. Für Spieler, die ihre Kommunikation über Discord oder Streams über Twitch nutzen, bleibt die gewohnte Flexibilität erhalten.

ROG Xbox Ally X und ROG Xbox Ally mischen den Handheld-Markt auf

Offizielle Spezifikationen – ROG Xbox Ally und ROG Xbox Ally X

Die offiziellen Spezifikationen sind vielversprechend:

ROG Xbox Ally ROG Xbox Ally X Operating System Windows 11 Home Windows 11 Home Comfort & input Contoured grips inspired by Xbox Wireless Controllers deliver all-day comfort. ABXY buttons / D-pad / L & R Hall Effect analog triggers / L & R bumpers / Xbox button / View button / Menu button / Command Center button / Library button / 2x assignable back buttons / 2x full-size analog sticks / HD haptics / 6-Axis IMU Contoured grips inspired by Xbox Wireless Controllers deliver all-day comfort, complete with impulse triggers for enhanced control. ABXY buttons / D-pad / L & R impulse triggers / L & R bumpers / Xbox button / View button / Menu button / Command Center button / Library button / 2x assignable back buttons / 2x full-size analog sticks / HD haptics / 6-Axis IMU Processor AMD Ryzen™ Z2 A Processor AMD Ryzen™ AI Z2 Extreme Processor Memory 16GB LPDDR5X-6400 24GB LPDDR5X-8000 Storage 512GB M.2 2280 SSD for easier upgrade 1TB M.2 2280 SSD for easier upgrade Display 7” FHD (1080p) IPS, 500 nits, 16:9

120Hz refresh rate

FreeSync Premium

Corning Gorilla Glass Victus + DXC Anti-Reflection 7” FHD (1080p) IPS, 500 nits, 16:9

120Hz refresh rate

FreeSync Premium

Corning Gorilla Glass Victus + DXC Anti-Reflection I/O Ports 2x USB 3.2 Gen 2 Type-C with DisplayPort™ 2.1 / Power Delivery 3.0 1x USB4 Type-C with DisplayPort™ 2.1 / Power Delivery 3.0, Thunderbolt™ 4 compatible 1x UHS-II microSD card reader (supports SD, SDXC and SDHC) 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C with DisplayPort™ 2.1 / Power Delivery 3.0 1x 3.5mm Combo Audio Jack 1x UHS-II microSD card reader (supports SD, SDXC and SDHC; UHS-I with DDR200 mode) 1x 3.5mm Combo Audio Jack Network and Communication Wi-Fi 6E (2 x 2) + Bluetooth 5.4 Wi-Fi 6E (2 x 2) + Bluetooth 5.4 Dimensions 290.8*121.5*50.7mm 290.8*121.5*50.7mm 670g 715g Battery 60Wh 80Wh Included ROG Xbox Ally 65W charger Stand ROG Xbox Ally X 65W charger Stand

Mobile-Gaming auf einem neuen Level

Die neuen Geräte sollen vor allem durch ihre Kombination aus Leistung, Bedienkomfort und Flexibilität überzeugen. ASUS bringt seine Erfahrung im Bereich Handheld-Hardware ein, Xbox sorgt für die passende Software und das Spiele-Ökosystem. Das Ziel ist ein echtes Konsolenerlebnis in der Hand, das dank Windows und Cloud-Anbindung alle Spielwelten verbindet.

Mit den ROG Xbox Ally-Handhelds bringen Xbox und ASUS eine spannende Erweiterung in den Markt für mobiles Gaming. Die Geräte setzen konsequent auf ein einheitliches Spielerlebnis über Xbox, Windows und Cloud-Gaming hinweg – und bieten damit eine praktische Alternative für alle, die ihre Gaming-Bibliothek auch unterwegs ohne Kompromisse nutzen möchten. Der Launch soll noch in diesem Jahr stattfinden.

Ob der Markt für Windows-basierte Handhelds langfristig mit Nintendo Switch, Steam Deck und Sonys potenziellen neuen PlayStation Handheld mithalten kann, wird sich zeigen. Das Konzept, Xbox-Erfahrung und PC-Gaming in einem portablen Gerät zu vereinen, ist jedoch ein Schritt in eine klare Richtung: Gaming überall, jederzeit, ohne Einschränkungen. Was der Spaß am Ende kosten wird, wird Microsoft bald bekanntgeben.

Was haltet ihr von den neuen ROG Xbox Ally-Handhelds? Würdet ihr euch so ein Gerät zulegen? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare!