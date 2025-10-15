ROG Xbox Ally X im Review-Check: Stärker, teurer, aber auch alltagstauglich?

Mit der ROG Xbox Ally X legt ASUS nach und will die Königsklasse im Handheld-Gaming sichern. Die ersten Tests zeigen: Das Gerät ist beeindruckend, aber nicht fehlerfrei. Besonders für Spieler mit großer PC-Bibliothek ist das neue Modell ein spannendes Upgrade, während andere sich zweimal überlegen sollten, ob sich der hohe Preis lohnt.

Die Hardware basiert auf dem Ryzen AI Z2 Extreme, der deutlich mehr Leistung liefert als das Vorgängermodell. Dazu kommen spürbar bessere Ergonomie, ein leiseres Kühlsystem und die exklusive Xbox Full Screen Experience, die Microsoft derzeit nur auf diesem Gerät anbietet. Kurz gesagt: Die ROG Xbox Ally X fühlt sich zum ersten Mal wie ein wirklich „rundes“ Windows-Handheld an.

Gaming-Erlebnis: Näher an der Konsole, aber Windows bleibt Windows

Was die Tester besonders loben, ist die Performance: Selbst aktuelle AAA-Titel laufen flüssig mit hohen FPS – kein Vergleich zu älteren Windows-Handhelds. Windows Central bezeichnet das Gerät als „das aktuell leistungsstärkste portable Gaming-System“ und hebt vor allem das angenehme Handling hervor.

Allerdings bleibt die größte Baustelle Windows selbst. Microsoft hat das Interface für Handhelds verbessert, doch es wirkt noch nicht so intuitiv wie etwa Valves SteamOS. Wer Plug-and-Play erwartet, wird also gelegentlich in Menüs und Systemfenstern hängen bleiben. Auch die Akkulaufzeit ist weiterhin ein Thema, trotz größerer Batterie. Das liegt weniger an ASUS, sondern an der generellen technischen Grenze, wenn man Desktop-Leistung in ein tragbares Format presst.

Konkurrenzvergleich: Kein Schnäppchen, aber konkurrenzfähig

Mit rund 900 EUR ist die ROG Xbox Ally X kein günstiger Spaß. Dafür bekommt man aber auch echte Power in einem handlichen Gehäuse. Zum Vergleich: Ein Lenovo Legion Go 2 kostet mit OLED-Display und abnehmbaren Controllern noch mehr, während das Steam Deck OLED deutlich günstiger, aber auch schwächer ist.

Tom’s Hardware bringt es auf den Punkt: Wer schon die ursprüngliche ROG Ally besitzt, muss nicht zwingend upgraden. Für Neueinsteiger aber ist das Paket überzeugend – insbesondere durch das exklusive Xbox-Erlebnis, das sich am ehesten wie eine portable Konsole anfühlt.

Starkes Gerät, teurer Einstieg

Die ROG Xbox Ally X ist kein Handheld für Gelegenheitsspieler, sondern ein ernstzunehmendes PC-Gaming-System im Taschenformat. Es zeigt, wie weit portable Hardware inzwischen gekommen ist, und dass ASUS bereit ist, die Grenzen weiter zu verschieben.

Wer viel zockt, eine große PC-Bibliothek hat und ein leistungsstarkes Handheld sucht, findet hier eines der besten Geräte auf dem Markt. Wer hingegen eine einfache „Xbox to go“ erwartet, wird schnell merken: Das hier ist kein Plug-and-Play-Erlebnis, sondern ein Mini-PC mit Anspruch.