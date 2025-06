ROG Xbox Ally X – Insider verrät Preis und Launch-Datum

ASUS und Xbox wagen den nächsten Schritt im mobilen Gaming: Mit dem ROG Xbox Ally und dem leistungsstärkeren ROG Xbox Ally X sollen ab Oktober zwei neue Windows-basierte Handhelds erscheinen, die gezielt das Xbox-Ökosystem erweitern. Offizielle Details zur Markteinführung stehen zwar noch aus, laut dem bekannten Leaker Extasys auf Youtube soll der Vorverkauf im August starten. Preise nennt er ebenfalls – zumindest für Europa.

Zwei Modelle, zwei Zielgruppen

Mit dem regulären ROG Xbox Ally zum angepeilten Preis von 599 Euro richtet sich ASUS klar an Gelegenheitsspieler, die unterwegs unkompliziert auf Xbox- oder PC-Spiele zugreifen wollen. Der kompakte Handheld kommt mit einem AMD Ryzen Z2 A, 16 GB RAM und 512 GB SSD – technisch solide und laut ASUS auf eine ausgewogene Balance zwischen Leistung und Akkulaufzeit ausgelegt.

Für ambitionierte Nutzer gibt es das Modell ROG Xbox Ally X, das mit 899 Euro deutlich höher angesetzt ist. Hier verbaut ASUS unter anderem den neuen Ryzen AI Z2 Extreme, 24 GB RAM sowie 1 TB SSD. Hinzu kommen Features wie haptisches Feedback mit Impulstriggern, was an den PS5 DualSense erinnert – ein klares Zeichen, dass man in Sachen Spielerlebnis keine Kompromisse eingehen will.

Xbox-Integration trifft Windows-Flexibilität

Beide Handhelds setzen auf Windows 11 als Betriebssystem, sind aber speziell für das Gaming angepasst. Herzstück ist eine für den Handheld entwickelte Xbox-Vollbildoberfläche, die die wichtigsten Ressourcen priorisiert und so für stabile Performance sorgen soll. Das Interface, die Tastenbelegung und sogar die Xbox-Taste selbst sollen für nahtlose Integration sorgen. Damit wird das Gerät zur echten Xbox-to-go – inklusive Zugriff auf Game Pass, Cloud-Gaming und klassische PC-Titel.

Ob ASUS hier tatsächlich ein konkurrenzfähiges Paket geschnürt hat, wird sich zeigen, sobald die Geräte im Handel sind. Die genannten Preise stammen ausschließlich aus europäischer Sicht – eine offizielle Bestätigung von Xbox oder ASUS gibt es bislang nicht.

Wer Xbox-Games am liebsten überall spielt – sei es lokal, in der Cloud oder direkt per PC – dürfte mit dem ROG Xbox Ally (X) bald eine passende Option bekommen. ASUS setzt auf bewährte Technik, ergänzt um die Stärken des Xbox-Kosmos. Bleibt nur noch abzuwarten, ob die Erwartungen an Preis-Leistung und Nutzerkomfort erfüllt werden.

Was haltet ihr von dem Ansatz, Xbox und Windows mobil zu vereinen?