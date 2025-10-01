ROG Xbox Ally X Leak: Erste Eindrücke online, lohnt sich der Handheld?

Asus und Microsoft haben die ROG Xbox Ally X offiziell noch nicht ausgeliefert, doch ein vorzeitiger Leak durch Amazon France sorgt bereits für Diskussionen. Ein Reddit-Nutzer hat offenbar versehentlich eine Einheit erhalten und erste Hands-on-Eindrücke geteilt, bevor er seinen Account wieder gelöscht hat. Die Community kann sich somit jetzt schon ein Bild machen, was der High-End-Handheld wirklich leistet.

Xbox-Feeling in der Hand

Die größten Pluspunkte des Leaks betreffen die Ergonomie und die Controller-Qualität. Laut dem Reddit-Nutzer (via X) fühlen sich die Joysticks fast identisch zu denen eines Xbox One Controllers an, ein seltener Triumph für Handheld-Geräte, die oft unter minderwertigen Sticks leiden. Das verbesserte Griffgefühl macht längere Sessions deutlich angenehmer.

„Die Joysticks der ROG Xbox Ally X sind fast wie die der Xbox One – ich bin froh, dass das endlich stimmt“, schreibt der frühe Besitzer. Für Fans von präzisen Steuerungen könnte dies ein entscheidender Vorteil sein.

Display und Performance: Luft nach oben

Trotz der Verbesserungen gibt es auch Kritikpunkte. Das 7-Zoll-Display wird als zu klein für die Baugröße empfunden. „Wenn es 8 Zoll wäre, müsste ich vermutlich nie wieder wechseln“, heißt es im Thread.

Performance-technisch liefert der ROG Xbox Ally X solide, aber keine revolutionären Ergebnisse. Benchmarktests von Expedition 33 zeigen etwa 47 fps bei 1080p und mittleren bis hohen Einstellungen mit XeSS Quality. Auf 900p steigt die Bildrate auf 56 fps, LSFG bringt 85 fps. Die Sprünge gegenüber dem Original-ROG Ally sind eher inkrementell. Battle.net läuft nativ über die Xbox-App, doch Sleep- und Resume-Funktionen bleiben inkonsistent. Anpassungen des Interfaces sind möglich, die Xbox Full Screen Experience stößt aber bei Nicht-Steam-Titeln oder Emulatoren an Grenzen.

Lohnt sich der Kauf?

Die Community reagiert vorsichtig positiv. Die neuen Xbox-ähnlichen Controls und der verbesserte Grip gefallen vielen potenziellen Käufern. Kritiker bemängeln hingegen, dass die Performance-Steigerungen und das fehlende OLED-Display den hohen Preis von 899 € kaum rechtfertigen. Der Vergleich zu Lenovo Legion Go 2, das 8-Zoll-OLED bietet, wird oft gezogen.

Für Spieler, die Xbox-Komfort und Handheld-Mobilität verbinden wollen, könnte die ROG Xbox Ally X interessant sein, wer allerdings maximale Performance und Displaygröße priorisiert, sollte vielleicht noch abwarten.

Die ROG Xbox Ally Serie startet offiziell am 16. Oktober 2025. Vorbestellungen sind seit dem 25. September möglich, die Standardversion kostet 599 €, die Ally X 899 €.