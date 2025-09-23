ROG Xbox Ally X: Leak verrät UK-Preis – Vorbestellungen in Kürze

Ein Flyer des britischen Händlers Argos hat wohl den finalen Preis des kommenden Xbox-Handheld geleakt. Demnach soll der ROG Xbox Ally mit AMD Ryzen Z1 Extreme, 16 GB RAM und 512 GB SSD zum Preis von £499,99 starten. Das wäre niedriger als viele zuvor vermutet hatten, frühe Spekulationen lagen eher zwischen £550 und £599.

Das Gerät soll laut dem Material außerdem mit einer 60-Wh-Batterie, Windows 11 und Xbox Game Pass-Unterstützung ausgeliefert werden. „Pre-Order now“ heißt es dort bereits, ab dem 24. September sollen die Preise offiziell bei Argos live gehen.

ROG Xbox Ally X: Spekulationen um den Aufpreis

Noch spannender wird es beim teureren Modell, dem ROG Xbox Ally X. Offizielle Details fehlen zwar, doch im Umfeld der Argos-Leaks kursiert eine Zahl: £799. Das würde zu den kursierenden US-Preisen passen, die Content Creator Destin zuletzt ins Spiel brachte – $549,99 für das Basismodell und $899,99 für die stärkere Variante, die dann vermutlich auch in Euro gelten.

Wichtig: Selbst der Reddit-User, der das Argos-Material geteilt hat, weist darauf hin, dass der Händler nicht gerade für absolute Preis-Genauigkeit bekannt ist. Ein Fünkchen Skepsis bleibt also Pflicht.

Leak oder echter Preis? Argos listet den ROG Xbox Ally ab £499.

Günstiger Einstieg in die Xbox-Welt

Sollten die Zahlen stimmen, wäre ein Einstiegspreis von £499 ein ziemlich aggressiver Move von ASUS und Microsoft. Damit läge der Handheld nicht nur unter den ersten Prognosen, sondern auch deutlich günstiger als viele Konkurrenzgeräte, die ähnliche Hardware bieten. Der Lenovo Legion Go 2 startet zum Beispiel bei über 1000 US-Dollar, auch wenn dieser leistungsstärker ist.

Ob sich der Aufpreis für den ROG Xbox Ally X lohnt, muss jeder für sich entscheiden. Die Geräte sollen weltweit am 16. Oktober erscheinen, erste Demo-Geräte stehen in den USA bald bei Best Buy.

Wenn Argos recht hat, könnte der ROG Xbox Ally mit £499 zum echten Preis-Leistungs-Kracher im Handheld-Segment werden. Beim ROG Xbox Ally X ist der mögliche Preis hingegen deutlich happiger. Am Ende bleibt nur: Offizielle Ansage abwarten, und bis dahin die Leaks mit Vorsicht genießen.