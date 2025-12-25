ROG Xbox Ally X: Teures Experiment – und bereits gescheitert?

Der ROG Xbox Ally X sollte eigentlich eine Kampfansage sein. Ein Zeichen dafür, dass Xbox den wachsenden Markt der PC-Handhelds ernst nimmt und bereit ist, über klassische Konsolen hinauszudenken. Doch je mehr Zeit seit dem Launch vergeht, desto stärker verfestigt sich ein ernüchternder Eindruck.

Hoher Preis, niedrige Erwartungen

Der ROG Xbox Ally X war weniger ein strategischer Meilenstein als ein vorsichtiges Experiment – eines, das nach kurzer Zeit erstaunlich leise geworden ist. Ist der Handheld damit bereits gescheitert?

Viele der kritischsten Einschätzungen stammen vom bekannten Hardware-Insider Moore’s Law Is Dead, der sich bereits vor und nach dem Launch ungewöhnlich offen zum Gerät geäußert hat. Besonders der Einstiegspreis von rund 1.000 US-Dollar wurde von ihm früh als kaum vermittelbar bezeichnet. Nicht, weil hochwertige Handhelds keinen Premiumpreis rechtfertigen könnten, sondern weil der ROG Xbox Ally X im Alltag keinen klaren Gegenwert liefert. Laut dem Insider war es intern nie geplant, große Stückzahlen abzusetzen – der Handheld sei daher eher als Nischenprodukt und Testlauf positioniert worden.

Starke Hardware, schwaches Fundament

Ein zentraler Kritikpunkt betrifft die Software. Der von Xbox beworbene „Console Mode“ bringt laut MLID keinerlei messbaren Performance-Vorteil gegenüber einem regulären Windows-Betrieb. Das wertet er als weiteres Indiz dafür, dass Windows auf mobilen Gaming-Geräten strukturelle Effizienzprobleme hat, die sich nicht kurzfristig lösen lassen.

Besonders deutlich wird das im direkten Vergleich. Sobald Nutzer Linux-basierte Betriebssysteme installieren, laufe der ROG Xbox Ally X stabiler, effizienter und konsistenter. Der Insider spricht in diesem Zusammenhang davon, dass sich das Gerät mit Linux „wie ein völlig anderes Produkt“ anfühle.

Dabei wird die Hardware selbst ausdrücklich gelobt. Ergonomie, Verarbeitung und das Xbox-typische Controller-Gefühl gelten als herausragend, teilweise sogar als Referenz im Handheld-Bereich. Genau dieser Kontrast verschärft die Kritik. Die physische Grundlage stimmt, doch das Software-Ökosystem kann nicht mithalten.

Schnell aus dem Fokus verschwunden

Auffällig ist zudem, wie schnell der ROG Xbox Ally X nach dem Launch aus der öffentlichen Wahrnehmung verschwunden ist. Abgesehen von einigen Firmware- und Treiber-Updates gab es kaum nennenswerte Weiterentwicklungen, keine größere Feature-Offensive und keine nachhaltige kommunikative Begleitung. Für ein Gerät, das zumindest implizit als Zukunftsbaustein der Xbox-Strategie präsentiert wurde, ist diese Funkstille auffällig.

Auch bei den Verkaufszahlen mahnt Moore’s Law Is Dead zur Vorsicht. Zwar wurde der Ally X anfangs als „ausverkauft“ gemeldet, doch laut seinen Recherchen lagen die Startkontingente extrem niedrig. Teilweise sollen große Händler nur niedrige dreistellige Stückzahlen erhalten haben. Insgesamt geht man davon aus, dass zum Launch deutlich unter 100.000 Geräte verfügbar waren. Der schnelle Abverkauf sei daher kein verlässlicher Indikator für hohe Nachfrage.

Viele Rücksendungen nach dem Launch?

Hinzu kommt ein weiterer Aspekt, der bislang kaum öffentlich diskutiert wird. Nach unseren Daten und auf Basis interner Händlerinformationen wurden auffällig viele Geräte nach kurzer Nutzung zurückgeschickt oder bereits vor Auslieferung storniert. Als Gründe könnten die unausgereifte Windows-Integration und enttäuschte Erwartungen an die Xbox-spezifische Nutzung ausschlaggebend gewesen sein. Konkrete Zahlen bleiben naturgemäß schwer belegbar, doch die Rücklaufquote soll über dem Durchschnitt vergleichbarer Hardware liegen.

Inzwischen dürfte der Rog Xbox Ally X zwar im niedrigen sechsstelligen Bereich verkauft worden sein, bleibt damit aber klar ein Nischenprodukt. Der Vergleich mit Nintendos Switch 2, die im gleichen Zeitraum zweistellige Millionenverkäufe erreicht haben soll, verdeutlicht die Größenordnung, auch wenn es sich um grundlegend unterschiedliche Marktsegmente handelt.

Im größeren Kontext fügt sich der Rog Xbox Ally X nahtlos in ein schwieriges Jahr für Xbox ein. Game-Pass-Preiserhöhungen, ein zunehmend diffuses Hardware-Narrativ und Produkte, die technisch interessant, strategisch aber unklar bleiben. Xbox ist nicht kollabiert, aber sichtbar auf der Suche nach Richtung.

Der Rog Xbox Ally X ist kein Totalausfall. Er ist ein Symptom. Er steht für starke Hardware ohne tragfähige Software-Strategie und für eine Xbox, die 2025 mehr testet als konsequent führt. Das nächste Zeitalter des Mobile-Gaming erwartet der Insider ohnehin erst ab 2027, wenn die ersten Chips auf 3-nm-Basis verfügbar sind, die die entsprechende Performance liefern könnten. Das ist womöglich auch ein Grund, warum Sony womöglich mit dem PS6-Handheld erst sehr viel später starten möchte.