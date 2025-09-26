ROG Xbox Ally X: Vorbestellungen starten heute – offizielle Preise bekannt

Gamers, heute ist der Tag: Die ROG Xbox Ally und die ROG Xbox Ally X gehen offiziell in den Vorverkauf. ASUS und Microsoft liefern damit Handhelds, die mehr als nur mobile Gaming-Geräte sind, sie bringen echtes Konsolen-Feeling in die Hand. Ob schnelle Runs in Call of Duty: Black Ops 7 oder intensive Rennen in Forza Horizon 5. Wer unterwegs spielen will, bekommt nun Hardware, die das auch vernünftig kann.

Die Vorbestellungen wurden durch einen Countdown auf ASUS’ Social-Media-Kanälen angekündigt, der heute, am 25. September, endet. Erwartet wird damit auch die offizielle Preisbekanntgabe. Händler-Listings bei Media Markt und Saturn tauchten bereits auf, ein Hinweis darauf, dass der Vorverkauf jederzeit starten kann.

ROG Xbox Ally X: Hardware, die überzeugt

Die Xbox Ally-Serie ist kein einfacher Handheld. Die Geräte setzen auf eine Windows-11-Oberfläche, die stark an die Xbox erinnert, und bringen smarte Multitasking-Features. Die Game Bar ist ausgebaut, Chats, Bibliothek und ROGs Armoury Crate SE liegen so jederzeit griffbereit. Außerdem werden Game Pass, Battle.net und Co. zentral zusammengeführt, ein kleiner, aber wichtiger Komfort für Konsolenspieler.

Der ROG Xbox Ally X ist dabei das Topmodell. Dieser bietet:

AMD Ryzen AI Z2 Extreme Prozessor

24 GB RAM, 1 TB SSD

7 Zoll FHD Display mit 120 Hz

80 Wh Akku

Impulse-Trigger für echtes Konsolen-Feeling

AI-Tools wie Gaming Copilot für Spielhilfe

Auto Super Resolution (kommt 2026) für bessere Grafik und flüssige Framerates

Die Standardversion, ROG Xbox Ally, nutzt den Ryzen Z2 A Prozessor, 16 GB RAM und 512 GB SSD. Wer also unterwegs spielen will, hat die Wahl zwischen ausgeglichener Performance und extremem Power-Modell.

Endlich Gaming für unterwegs

Wer unterwegs Konsolen-Games spielen will, bekommt mit der ROG Xbox Ally X eine ernsthafte Option. Die Specs sind beeindruckend, die Features praxisnah – gerade für Gamer, die keine Lust auf Performance-Einbußen unterwegs haben. Preisdetails stehen noch aus, aber die Hardware spricht für sich. Mein Eindruck: ASUS und Microsoft liefern hier ein Handheld, das nicht nur „nett“ ist, sondern echte Leistung bietet.

Vorbesteller sollten ab sofort die Augen offen halten. Wer einen handfesten Handheld sucht, der Konsole ernst nimmt, kann mit der ROG Xbox Ally X nicht viel falsch machen. Spannung bleibt nur beim Preis.