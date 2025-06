ROG Xbox Ally X: Wenn PlayStation-Spiele plötzlich auf einer Xbox laufen

Ein echtes Xbox-Handheld gibt es noch nicht – aber was jetzt in Kooperation mit ASUS vorgestellt wurde, ist verdammt nah dran. Der neue ROG Xbox Ally X ist ein leicht modifizierter Windows-PC im Handheld-Format, der sich nahtlos ins Xbox-Ökosystem einfügt. Und genau hier wird es interessant: Da das Gerät auch auf Steam zugreifen kann, lassen sich prinzipiell auch viele der großen PlayStation-Titel darauf installieren. Marvel’s Spider-Man: Miles Morales wurde bereits darauf gesichtet – ausprobiert von YouTuber Destin Legarie, direkt aus seiner Steam-Bibliothek.

Plattform-Grenzen weichen weiter auf

Was früher noch als Konsolenkrieg beschrieben wurde, sieht heute zunehmend wie ein pragmatisches Nebeneinander aus. Xbox bringt seine First-Party-Titel schon länger auf den PC und neuerdings auch auf PlayStation und Nintendo Switch. PlayStation selbst bleibt traditioneller, öffnet sich aber zumindest gegenüber dem PC – The Last of Us, God of War oder Horizon Zero Dawn stehen dort inzwischen zur Verfügung. Mit LEGO Horizon Adventures hat Sony sogar einen vorsichtigen Schritt in Richtung Nintendo gewagt.

Der ROG Xbox Ally (X) bringt diesen Trend auf ein neues Level. Zwar handelt es sich technisch gesehen nicht um eine Konsole, sondern um einen Windows-PC – aber durch die enge Integration ins Xbox-System wirkt das Handheld wie eine offizielle Xbox-Hardware. Dass darauf Steam läuft, ist kein Zufall, sondern fester Bestandteil des Designs. Und das könnte langfristig eine echte Blaupause für kommende Xbox-Strategien werden – inklusive einer möglichen Steam-Unterstützung auf der nächsten Heimkonsole.

Sony könnte technisch gegensteuern

So spannend das klingt: Aktuell befindet sich das Gerät in einer Art Testphase. Der ROG Xbox Ally X ist offen genug, um Steam und damit auch viele PlayStation-PC-Ports zu ermöglichen. Doch ob das so bleibt, wenn der finale Rollout erfolgt, ist offen. Sony hätte durchaus die Möglichkeit, bestimmte Titel per DRM oder technische Checks an Windows- oder Geräteerkennung zu binden – ganz ausschließen lässt sich das nicht. Bisher gibt es von Sony keine Stellungnahme dazu. Letztendlich sagt der YouTuber auch nur, dass er das Spiel installieren konnte. Ob es tatsächlich lief, verrät er nicht. Ähnlich wie beim Steam Deck könnte hier eine Verifizierung Voraussetzung sein. Und genau an diesem Punkt wird Sony vermutlich eingreifen.

Zudem bleibt unklar, ob Xbox wirklich plant, auch zukünftige Konsolen mit vollem Steam-Support auszustatten. Die Hinweise darauf stammen vor allem aus älteren Gerüchten und vagen Aussagen. Offiziell bestätigt ist in dieser Richtung noch nichts. Dennoch zeigt der neue Handheld: Xbox verfolgt weiter den Kurs, möglichst überall verfügbar zu sein – selbst wenn das bedeutet, den eigenen Spielern Zugriff auf PlayStation-Spiele zu ermöglichen.

