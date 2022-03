Roller Champions erscheint im Frühjahr 2022

Ubisoft hat das Release-Datum von Roller Champions weiter eingegrenzt, das nun im Frühjahr 2022 erscheint. Eigentlich hatte man einen Release in diesem März angestrebt.

Das teilt der Publisher im Zuge eines Beta Updates mit, die derzeit im Hintergrund läuft. Die zusätzliche Entwicklungszeit möchte man nutzen, um am Ende das Spiel abzuliefern, das die Spieler verdienen.

„Wir arbeiten hart daran, dass sich das Warten für euer Vertrauen in Roller Champions lohnt, da das Spiel jeden Tag näher rückt“, so Ubisoft. „Das Warten ist fast vorbei, und das ist eurem Vertrauen in unsere Teams zu verdanken, dass wir solche Fortschritte erzielen konnten.“

Roller Champions ist ein neues Sportspiel, das packende und rasante Team-gegen-Team-Momente auf Rollschuhen verspricht, welches von Ubisoft Montreal in Zusammenarbeit mit Ubisoft Winnipeg und Ubisoft Pune entwickelt wird.

Zwei Teams mit jeweils drei Spielern treten in Arenen gegeneinander an. Sie werden vom Publikum angefeuert, während sie um den Ballbesitz kämpfen, ihn an ihre Team-Mitglieder weiterspielen und ihre Gegner tackeln.

Weitere Details zu Roller Champions folgen in den kommenden Wochen.