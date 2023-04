Roller Champions startet in die Season Wild Ones

Wild Ones führt außerdem ein neues Fortschrittssystem ein, genannt: Wünsch dir was. Dieses neue System ermöglicht es den Spielern, im Shop einen Gegenstand auszuwählen, den sie mit ihren Fans erspielen möchten, wodurch das vordefinierte Belohnungssystem entfällt und die Vorlieben der Spieler berücksichtigt werden.

Ubisoft hält an dem Versprechen fest und unterstützt nach wie vor Roller Champions, zu dem aktuell die Season Wild Ones gestartet ist. Diesmal lassen sich drei neue Arenen erkunden und mit einem aktualisierten Fortschritt-System neue Anpassungsgegenstände freischalten.

