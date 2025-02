RollerCoaster Tycoon 3 Complete Edition – Der Nervenkitzel kehrt zurück

Sei es als Tycoon, der in verschiedenen Szenarien aufsteigt, oder als Sandbox-Erbauer, der seiner Kreativität freien Lauf lässt – RollerCoaster Tycoon 3 Complete Edition ist ein Muss für alle, die Spaß an Management und aufregenden Fahrten haben.

RollerCoaster Tycoon 3 gibt den Spielern völlige Freiheit, ihren eigenen Vergnügungspark zu gestalten. Von der Architektur der Achterbahnen bis zu den Details der Geschäfte und Serviceeinrichtungen – alles liegt in deiner Hand. Deine Aufgabe? Der perfekte Mix aus Attraktionen, Gästezufriedenheit und finanziellen Erfolgen. Dabei kannst du in Dutzenden von Szenarien arbeiten oder im Sandbox-Modus einfach deine Park-Vision ohne finanzielle Sorgen umsetzen.

Die Complete Edition umfasst nicht nur das ursprüngliche RollerCoaster Tycoon 3 , sondern auch die Erweiterungspakete Soaked! und Wild!, die das Spiel um Wasserparks und Tierhabitate erweitern. Fans, die bereits auf der Switch oder dem PC in die Welt von RollerCoaster Tycoon 3 eingetaucht sind, wissen, was sie erwartet: eine packende Mischung aus Kreativität und Management.

Fans von Freizeitpark-Simulationen können sich freuen: Am 20. März erscheint RollerCoaster Tycoon 3 Complete Edition für PS5, Xbox Series, PS4 und Xbox One. Damit können Spieler ihre eigene Achterbahnfabrik bauen und managen, während sie die Höhen und Tiefen eines erfolgreichen Vergnügungsparks erleben.

What do you think?