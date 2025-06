Romeo is a Dead Man: Grasshopper kündigt blutigen Zeitreise-Trip für 2026 an

Grasshopper Manufacture bleibt sich treu: Mit „Romeo is a Dead Man“ kündigt das Studio einen neuen Actiontitel für die PlayStation 5 an. Das Spiel soll 2026 erscheinen und verspricht einmal mehr eine Mischung aus surrealer Story, überdrehter Inszenierung und kompromissloser Gewalt.

FBI-Agent in Raumzeit-Nöten

In „Romeo is a Dead Man“ schlüpfen Spieler in die Rolle von Romeo Stargazer – ehemals tot, jetzt Spezialagent. Durch ein Zeitparadoxon vor dem finalen Ableben gerettet, jagt er als sogenannter „Dead Man“ mit Hightech-Maske durch verschiedene Universen. Ziel: Die meistgesuchten Verbrecher der Raumzeit.

Gameplay-seitig setzt Grasshopper auf das, was das Studio am besten kann: schnelles, stylisches Kämpfen mit einer Mischung aus Nah- und Fernkampfwaffen. Romeo kombiniert Pistolen mit Schwertern und kann sogar gegnerische Fähigkeiten übernehmen. Besonders brutal wird es mit dem Spezialangriff „Bloody Summer“, der gesammeltes Blut in sofortige Kills umwandelt.

Auffällig ist auch das Leveldesign: Spieler wechseln regelmäßig zwischen realer Welt, Raum-Zeit-Verzerrungen und überdrehten Kampfarealen. Das sorgt nicht nur visuell für Abwechslung, sondern könnte auch spielerisch neue Dynamiken bringen – vorausgesetzt, das Ganze wird nicht zu chaotisch.

Story trifft Stilmittel

Grasshopper wäre nicht Grasshopper, wenn die Story nicht mindestens genauso schräg wäre wie das Kampfsystem. Hinter der Jagd nach Raumzeit-Kriminellen verbirgt sich auch eine persönliche Geschichte: Romeos Freundin Julia ist plötzlich verschwunden, ihre Rolle bleibt bisher offen. Auch ob es sich bei ihr um mehr als ein Stilmittel handelt, ist aktuell noch nicht bekannt.

Abseits des ersten Ankündigungstrailers gibt es momentan noch keine weiteren Informationen zu Gameplay-Tiefe, Technik oder einem konkreten Releasetermin. Auch ob das Spiel nur für PS5 erscheint oder später auf andere Plattformen portiert wird, ist unklar.

„Romeo is a Dead Man“ klingt nach einer typischen Grasshopper-Erfahrung – experimentell, brutal und eigenwillig inszeniert. Wer auf schräge Action mit ungewöhnlicher Prämisse steht, sollte das Spiel im Blick behalten.

Was haltet ihr vom neuen Grasshopper-Titel? Spricht euch das Konzept an oder ist das zu abgedreht? Schreibt es uns in die Kommentare!