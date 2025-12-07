Romeo is a Dead Man: Release überraschend vorgezogen

Grasshopper Manufacture hat wieder zugeschlagen, diesmal im wahrsten Sinne des Wortes. Ihr neues Actionspiel Romeo is a Dead Man erscheint überraschend früher als angekündigt: Statt Mai 2026 geht es bereits am 11. Februar auf PlayStation 5, Xbox Series X|S und Steam los.

Für Fans von Goichi „Suda51“ Suda ist das die erste neue IP seit über fünf Jahren und ein echter Grund zur Vorfreude.

Ein totales Chaos im Multiversum

In Romeo is a Dead Man schlüpfen Spieler in die Rolle von Romeo Stargazer, einem FBI-Space-Time-Agenten, der nach einem Unfall zwischen Leben und Tod in einem seltsamen Zwischenreich landet. Ausgestattet mit der radikalen Maske „DeadGear“ jagt er die gefährlichsten Verbrecher quer durch das Multiversum. Waffen, Nahkampf-Action und die absolute Kontrolle über das Chaos stehen im Mittelpunkt.

Dazu kommt noch die verschwundene Freundin Juliet, die Romeo quer durch Zeit und Raum sucht. Wer schon einmal Suda51s Werke wie No More Heroes oder Shadows of the Damned gespielt hat, weiß: Erwartet werden kann ein wildes, unberechenbares Abenteuer, das vor Gewalt nur so sprüht, und das im besten Sinne.

Frühstart dank „Space-Time-Hack“

„Wir haben unser Henne-Ei-Spiel gegen die üblichen Verzögerungen gewonnen“, erklärt Suda51 selbst. Laut ihm war der Mai-Release ohnehin nie geplant, und das Team hat quasi die Raum-Zeit-Kontinuität gebogen, um das Spiel rechtzeitig fertigzustellen. Ob das bedeutet, dass die Entwickler gerade noch letzte Hand an die Spielmechanik legen oder alles schon fertig ist, bleibt offen. Der Februar-Termin steht jetzt aber, und Fans können sich auf ein blutiges Spektakel freuen.

Für Interessierte heißt das konkret: Keine langen Wartezeiten, aber auch keine Garantie auf ein komplett poliertes Spiel. Grasshopper hat in der Vergangenheit gezeigt, dass sie Chaos lieben, aber auch kreative Meisterleistungen abliefern. Wer Suda51 kennt, weiß, dass man sich auf unerwartete Wendungen und ungewöhnliches Spieldesign einstellen muss.

Romeo is a Dead Man ist genau das, was man von Grasshopper Manufacture erwartet: brutal, verrückt und komplett anders als der Mainstream. Wer auf waghalsige Action und eine originelle Story steht, sollte den 11. Februar dick im Kalender markieren. Ein Spiel für alle, die Blut, Chaos und Suda51 lieben, und keine Angst vor ein bisschen Multiversums-Wahnsinn haben.