Romeo is a Dead Man: Update bringt Hotline Miami Outfits & Photo Mode

Das schräge Hack-and-Slay „Romeo is a Dead Man“ hat überraschend das Inhalts-Update „Romeo’s Updated, Man“ erhalten, das neben neuen Outfits auch einen vollwertigen Fotomodus ins Spiel integriert.

Wer den stylischen, aber spielerisch bisher unrunden Titel nachholen will, bekommt ab sofort saftige Rabatte auf Steam und bald auch auf Konsolen.

Mehr Style für den Space-Time-Trip

Der skurrile Action-Titel hatte zum Release ein echtes Problem: Die Atmosphäre stimmte, das Balancing und die technische Performance machten dem Spielspaß aber oft einen Strich durch die Rechnung. Das neue Update setzt jetzt genau an der größten Stärke des Spiels an, nämlich dem visuell abgedrehten Look. Ihr könnt Romeos Zimmer auf dem Space-Time-Schiff betreten und dort über die Outfit-Option frische Klamotten auswählen.

Das Highlight sind ganz klar die offiziellen Crossover-Outfits aus Hotline Miami. Dazu kommen drei verschiedene Masken sowie neue Varianten des FBI Space-Time Kampfanzugs, der Tiger- und Dämonenjacke sowie der Caliban County Sheriff-Uniform. Das bringt frischen Wind in die Schnetzeleien. Optischer Luxus pur.

Der neue Fotomodus

Damit ihr die neuen Outfits auch richtig in Szene setzen könnt, liefert das Team einen Fotomodus mit. Dieser lässt sich unkompliziert direkt aus dem Pausenmenü heraus starten. Für Fans des abgedrehten Artstyles ist das genau das richtige Werkzeug.

Wer bisher aufgrund der durchwachsenen Kritiken gezögert hat, bekommt jetzt ein gutes Argument für den Einstieg geliefert. Auf Steam gibt es aktuell 20 Prozent Rabatt auf das Hauptspiel sowie ein spezielles Hotline-Miami-Bundle, das um 10 Prozent im Preis gesenkt wurde. Spieler auf Xbox Series X/S und PlayStation 5 müssen sich noch ein paar Tage gedulden, die Rabattaktionen für die Konsolen-Stores stehen aber laut Entwicklern kurz bevor.

Das Update repariert zwar nicht die grundlegenden Balancing-Schwächen des Gameplays, füttert die treue Fanbasis aber mit genau dem Stoff, den das Spiel am besten kann: purem, ungeniertem Style. Für Sammler und virtuelle Fotografen lohnt sich der Blick auf jeden Fall, besonders durch die aktuellen Rabatte.

Wie wichtig ist euch der Style in einem Hack-and-Slay, wenn das Balancing eigentlich noch Macken hat – zieht euch der Hotline-Miami-Look zurück auf das Space-Time-Schiff?