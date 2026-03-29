Romero Games: Warum der aktuelle „Crash“ den von 1983 übertrifft

Brenda Romero, die bereits die Krise von 1983 miterlebt hat, ordnet die aktuelle Situation als „noch crashiger“ ein als den historischen Zusammenbruch der Videospielindustrie. Während der Kollaps in den 80ern primär ein Qualitätsproblem des US-Marktes war, ist die heutige Krise ein strukturelles Finanzbeben, das selbst etablierte AAA-Veteranen wie Romero Games (von 110 auf 9 Mitarbeiter) existenziell trifft.

Der historische Vergleich: 1983 vs. 2026

Um die Tragweite der aktuellen Entlassungswelle bei Romero Games und anderen Studios zu verstehen, hilft der Blick zurück. Der „Video Game Crash“ von 1983 war schmerzhaft, aber in seiner Ursache isolierter als das heutige Marktversagen.

Der Crash von 1983 war ein lokales Qualitätsproblem: Billige „Schrott-Software“ und ein Überangebot an schwachen Konsolen fluteten den nordamerikanischen Markt, was primär Händler und Hardware-Hersteller wie Atari in den Ruin trieb. Die Krise basierte auf physischer Überproduktion und dem Vertrauensverlust der Kunden in die damals noch junge Modultechnik.

Im Gegensatz dazu ist die Krise 2025/2026 ein globales Finanzbeben: Steigende Zinsen und geplatzte Publisher-Budgets führen zu einem harten „Funding-Stop“, der Entwicklerstudios weltweit und jeder Größe (von Indie bis AAA) direkt trifft. Während 1983 zu viele minderwertige Spiele das Problem waren, scheitern heute hochprofessionelle Teams an der Übersättigung durch Live-Service-Modelle und dem extremen Kostendruck bei der Entwicklung moderner High-End-Titel.

Warum es sich heute „schlimmer“ anfühlt

Laut Brenda Romero gegenüber GamesIndustry liegt der entscheidende Unterschied in der Breitenwirkung. 1983 war das Ende einer Goldgräberstimmung bei primitiver Hardware. Heute trifft es eine hochprofessionalisierte Industrie.

Die „Rug Pull“-Finanzierung: Romero Games verlor den Publisher-Deal für den neuen Shooter im Sommer 2025 vollkommen unerwartet. In den 80ern blieben Firmen auf physischen Modulen sitzen; heute platzen digitale Finanzierungsblasen, bevor das Produkt überhaupt den Gold-Status erreicht. Entkoppelung von Erfolg und Sicherheit: John Romero verweist auf Battlefield 6. Das Spiel performte gut, dennoch entließ EA massiv Personal. Diese Paradoxie – Entlassungen trotz schwarzer Zahlen – gab es 1983 in dieser Form nicht. Dort starben Firmen, weil sie kein Geld verdienten. Heute schrumpfen Firmen, um die Gewinnmarge für Investoren zu optimieren. Survivor’s Guilt: Die psychologische Komponente ist durch die jahrelange Teamarbeit intensiver. Romero Games war ein eingespieltes Team von 110 Leuten, das teilweise seit einem Jahrzehnt zusammenarbeitete. Der radikale Schnitt auf 9 Personen hinterlässt eine soziale Narbe, die die anonymere Industrie der 80er so nicht kannte.

Das Ende des „Double-A“-Segments?

Die Romeros sehen das größte Problem im Verschwinden der Mitte. Ein Shooter mit Co-op-Fokus ist teuer. Publisher scheuen derzeit das Risiko von 20- bis 50-Millionen-Dollar-Budgets. Sie investieren entweder 500.000 Dollar in einen potenziellen Indie-Hit oder 200 Millionen in eine etablierte Marke. Alles dazwischen – dort, wo Romero Games agiert – ist derzeit „Todeszone“, also genau der Bereich, in den die Industrie zuletzt viele Hoffnungen setzte.

Der Vergleich zeigt: Wir erleben keinen kurzfristigen Einbruch, sondern eine Korrektur der gesamten Industrie. Die aktuelle Marktlage führt zu einem spürbaren Rückzug von riskanten Innovationen, da Studios zunehmend vorsichtiger agieren und experimentelle AA-Titel wie der ursprünglich geplante Romero-Shooter seltener eine Finanzierung finden.

Um die Kosten zu senken, verlagert sich der Fokus auf den Bestand: Vorhandene Assets werden recycelt, was bei Romero Games nun die einzige Möglichkeit ist, das aktuelle Projekt überhaupt fortzuführen. Für uns als Spieler bedeutet das jedoch massiv nach hinten verschobene Release-Fenster, da ein Rumpfteam von neun Personen zwangsläufig die Arbeit von ursprünglich 110 Entwicklern stemmen muss.