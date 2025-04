Rooftops & Alleys: Das Parkour-Spiel springt aus dem Early Access – und auf Konsolen

Manchmal reicht ein Spiel, um eine ganze Nische neu zu definieren – oder sie überhaupt erst zu erschaffen. Rooftops & Alleys ist so ein Spiel. Jahrelang mussten Fans von Parkour-Games mit halbgaren Ansätzen vorliebnehmen: ein bisschen Rennen hier, ein paar Wände hoch dort – und das war’s. Doch jetzt verlässt der selbsternannte Heilsbringer des Freerunning-Genres den Early Access und erscheint am 17. Juni für PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch und PC in Version 1.0. Und das Ungewöhnliche daran? Es steckt nur ein einzelner Entwickler hinter dem Projekt.

Von der Steam-Nische zum Konsolen-Highlight

Bereits seit dem 21. Mai 2024 konnten PC-Spieler auf Steam in die stylische Welt von Rooftops & Alleys eintauchen. Jetzt bekommt das Spiel mit der finalen Version nicht nur neue Inhalte, sondern auch gleich den Sprung auf alle aktuellen Konsolen spendiert. Die 1.0-Version bringt unter anderem eine neue Karte, ein umfangreiches Fortschrittssystem und weitere Spielmodi mit, die das Herz jedes Parkour-Enthusiasten höherschlagen lassen dürften.

Was Rooftops & Alleys von anderen Spielen unterscheidet, ist die kompromisslose Vision: Parkour steht im Mittelpunkt – ohne Shooter-Elemente, ohne Storyballast. Stattdessen geht es um Bewegung, Flow und Präzision – quasi Mirror’s Edge in Reinform. Spieler gleiten über Dächer, springen durch Fenster, vollführen Saltos über Abgründe und jagen durch urbane Schluchten. Ob im freien Spiel, beim Zeitrennen oder in Trick-Challenges: Hier zählt nur dein Können – und deine Style-Punkte.

Zu viert über die Dächer der Welt

Gespielt wird am besten mit dem Controller, wobei auch Maus und Tastatur unterstützt werden. Besonders kreativ zeigt sich das Spiel bei den Multiplayer-Modi: Bis zu vier Spieler liefern sich in „TAG“ oder „Capture the Flag“ actionreiche Verfolgungsjagden, begleitet von eigener Musik und einem stylischen Dynamiksystem aus Wetter- und Tageszeitwechseln. Und wer mal auf die Nase fällt? Kein Problem – Ragdoll-Button sei Dank landet man mit Stil im nächsten Mülleimer.

Rooftops & Alleys ist das Parkour-Spiel, auf das wir gewartet haben. Und dass es von einer einzelnen Person auf Basis der Unreal Engine 5 gebaut wurde, macht es nur noch beeindruckender. Wer auf stylische Bewegung, kreative Freiheit und urbanes Adrenalin steht, sollte den 17. Juni rot im Kalender markieren.