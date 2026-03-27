Royal Monsters kommen: Capcom erhöht den Schwierigkeitsgrad in Monster Hunter Stories 3

Diesen Sommer liefert Capcom ein kostenloses Update für „Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection“, das extrem starke „Royal Monsters“ für High-Level-Rider einführt. Während die neuen Bosse spielerisches Geschick am Limit fordern, rückt zudem der Release des Story-DLCs „Rudy“ in greifbare Nähe.

Das Sommer-Update verschiebt die Messlatte im Endgame deutlich nach oben und zielt speziell auf Spieler ab Stufe 90 ab. Produzent Ryozo Tsujimoto bestätigte, dass die neuen „Royal Monsters“ als frei umlaufende, extrem verstärkte Varianten in der Spielwelt auftauchen werden.

Die Rückkehr der echten Herausforderung

Bisher war das Balancing in Twisted Reflection so ausgelegt, dass man mit einer soliden Synergie aus Monstie-Genen und Elementar-Vorteilen gut durch das Late-Game kam. Die Ankündigung der Royal Monsters ändert das: Capcom spricht explizit von einer Vorbereitung für Rider ab Level 90.

Wer bisher nur die Hauptstory und die Standard-High-Rank-Quests absolviert hat, wird hier ohne gezieltes Grinding und perfekt abgestimmte Monstie-Builds kein Land sehen. Die Tatsache, dass diese Monster direkt „im Feld“ erscheinen, erinnert an die gefährlichen Begegnungen aus dem ersten Teil, nur mit einem deutlich höheren Power-Level.

Release-Fahrplan: DLC „Rudy“ früher als gedacht?

Neben dem Gratis-Content gibt es gute Nachrichten für Story-Fans. Die Entwicklung der kostenpflichtigen Erweiterung „Additional Side Story: Rudy“ schreitet laut Tsujimoto schneller voran als geplant. Capcom prüft aktuell einen früheren Veröffentlichungstermin, wobei der Fokus auf einer neuen Nebenhandlung rund um den Charakter Rudy liegt.

Die Royal Monsters sind genau das, was die Community jetzt braucht. Viele Hardcore-Fans haben das Level-Cap bereits im Visier und lechzten nach einem Grund, ihre mühsam gezüchteten Teams wirklich mal an die Wand fahren zu lassen. Dass der Schwierigkeitsgrad so hoch angesetzt wird, ist mutig – es verhindert, dass der Content innerhalb von zwei Stunden „weggeatmet“ wird. Die Qualität des Updates wird jedoch davon abhängen, ob die Royal Monsters nur „Stat-Wände“ mit mehr HP sind oder tatsächlich neue Angriffsmuster und Phasen besitzen.

Wie sieht dein Team für Level 90+ aus – setzt du auf pure Defensive oder versuchst du die Royal Monsters mit One-Shot-Builds zu überrennen?