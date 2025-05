Rückkehr der Klassiker – Bahnbrechendes Update für die PS5 Pro in Arbeit?

Sony scheint der Vergangenheit ein Upgrade zu verpassen – buchstäblich. Laut einem Bericht von Moore’s Law Is Dead, einer seit Jahren verlässlichen Quelle rund um PlayStation, plant Sony derzeit ein umfassendes Update für die PS5 Pro. Im Mittelpunkt steht dabei die hauseigene Upscaling-Technologie PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution). Diese könnte schon bald in der Lage sein, nicht nur aktuelle Titel, sondern auch Spiele aus der PS1-, PS2-, PS3- und PSP-Ära deutlich aufzuwerten – und das in bisher ungeahnter Qualität.

Aktuell verlangt PSSR eine native Renderauflösung von mindestens 864p, um korrekt zu funktionieren. Alles darunter – und das betrifft so ziemlich jedes Retro-Spiel vor der PS4 – fällt aus dem Raster und wird nur über rudimentäre Methoden hochskaliert. Das Resultat? Eingeschränkte Bildqualität und ein deutlich sichtbarer Unterschied zur eigentlichen PSSR-Power, die die PS5 Pro sonst auszeichnet.

PSSR bekommt ein Gedächtnis-Upgrade

Das soll sich nun ändern. Sony arbeitet laut dem Bericht an einer neuen Version von PSSR, die auch mit Auflösungen unterhalb von 864p umgehen kann. Damit würde die PS5 Pro erstmals das volle Potenzial ausspielen, um Klassiker visuell aufzuwerten – statt sie nur zu emulieren oder leicht zu schärfen. Spiele wie Metal Gear Solid 3, Killzone 2 oder Crisis Core: Final Fantasy VII könnten somit in neuem Glanz erscheinen, ohne ein vollwertiges Remaster zu benötigen.

Das hat nicht nur nostalgischen Wert, sondern auch technische Tragweite. Denn bislang war die PSSR-Integration ein zweischneidiges Schwert: Während moderne Spiele profitieren, kämpften Entwickler mit technischen Hürden. Sony will hier laut Quelle ebenfalls ansetzen und die Entwicklungsumgebung für PSSR deutlich vereinfachen – ein Schritt, der nicht nur Fans, sondern auch Studios freuen dürfte.

Realität oder Wunschdenken?

Trotz all der Euphorie bleibt ein Restrisiko: Nichts davon ist offiziell bestätigt. Selbst wenn die Quelle korrekt liegt – was sie in der Vergangenheit häufig war – können sich Pläne intern verschieben, gestrichen oder modifiziert werden. Dennoch zeichnet sich ein spannender Trend ab: Sony scheint den Fokus auf langfristige Abwärtskompatibilität zu legen und will Retro-Gaming auf die visuelle Höhe der Zeit bringen.

Wenn das gelingt, könnte die PS5 Pro weit mehr werden als eine reine 4K-Maschine – nämlich ein Portal in die Vergangenheit, neu interpretiert für das Heute. Und das wäre ein echter Gamechanger – nicht nur für Nostalgiker.

Vor wenigen Tagen sprach dieselbe Quelle ebenfalls von einer brandneuen PSSR-Version, die möglicherweise aber erst auf der PS6 zum Einsatz kommt.