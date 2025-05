Rückkehr einer Legende: Ridge Racer rast zurück auf die Bildfläche

Fast drei Jahrzehnte nach dem ersten Drift auf den Arcade-Strecken kehrt Ridge Racer zurück – und das stilvoll. Zum Launch der Nintendo Switch 2 am 5. Juni veröffentlicht die Hamster Corporation eine überarbeitete Fassung des originalen Arcade-Rennspiels unter dem neuen Label Arcade Archives 2. Doch nicht nur Nintendo-Fans kommen in den Genuss des Klassikers: Auch PS5- und Xbox Series X/S-Besitzer dürfen sich am gleichen Tag ans Steuer setzen. Sogar PS4- und Switch-Spieler werden bedacht – sie erhalten das Spiel im Rahmen der klassischen Arcade Archives-Reihe.

Drift in die Moderne: Neue Features mit Retro-Charme

Was macht die Arcade Archives 2-Version so besonders? Hamster verspricht mehr als nur eine Emulation. Neben den bekannten Modi wie dem Highscore-Modus und dem Caravan-Modus gibt es nun auch einen Time Attack-Modus – ideal für Speedrunner, die den virtuellen Asphalt zum Glühen bringen wollen. Zwar fehlt ein Netzwerkmodus (Ridge Racer bleibt ein reiner Solo-Titel), doch dafür warten sinnvolle Komfortfunktionen: eine Rückspulfunktion, mehrere Speicherplätze und sogar VRR-Unterstützung – für butterweiches Retro-Gameplay.

Das Ziel ist klar: Eine möglichst authentische Arcade-Erfahrung, die sich dennoch dem Komfort moderner Hardware beugt. Ein schmaler Grat, den Hamster in der Vergangenheit bereits mit über 470 Titeln im Retro-Segment gemeistert hat.

Ein polygonales Statement

Die Wahl von Ridge Racer als Auftakt der neuen Arcade Archives 2-Reihe ist nicht zufällig. Der Titel gilt als eines der ersten polygonalen Rennspiele überhaupt – ein technisches Statement aus dem Jahr 1993, das nun symbolisch den nächsten Schritt markiert: Weg von pixelbasierten 2D-Klassikern hin zu frühen 3D-Meilensteinen. Hamster wagt sich mit der neuen Reihe auf neues Terrain – und könnte damit eine ganze Welle polygonaler Retro-Remaster lostreten.

Ob sich der Arcade-Racer heute noch genauso frisch anfühlt wie damals? Das dürfen wir bald selbst herausfinden. Am 5. Juni wissen wir mehr – und hören vielleicht zum ersten Mal seit Langem wieder das ikonische „RIIIIIDGE RACER!“ aus dem Lautsprecher röhren.