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Rückkehr nach Mittelerde – The Lord of the Rings: War in the North ist überraschend zurück

Lukas Author 2026
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Lukas Neumann
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Als "Padawan" von Niklas begleitet Lukas Neumann das PlayStation-Ökosystem bei PlayFront. Er hinterfragt kritisch Grafik-Exzesse und AAA-Budgets, um eine ehrliche Perspektive auf aktuelle Gameplay-Konzepte und die...
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Aspyr bringt War in the North als Legacy Edition zurück. Alle Infos zum überraschenden Release für PC, PS5, Xbox und Switch.

Lord Of The Rings War In The North

Aspyr hat „The Lord of the Rings: War in the North – Legacy Edition“ ohne große Vorankündigung für PC, PS5, Xbox Series und Konsolen veröffentlicht. Der Koop-Klassiker von 2011 kostet knapp 24 EUR.

Der vergessene Koop-Schnitt

Snowblind Studios hatte 2011 etwas richtig gemacht, das viele Lizenzspiele verfehlten. Das Hack-and-Slay setzte voll auf kompromisslose Drei-Spieler-Action, Splitscreen inklusive. Ranger Eradan, Magierin Andriel und Zwerg Farin ergänzten sich perfekt. Kein Zusehen, sondern aktives Schlachten.

Genau diese Zugänglichkeit fehlte den modernen Herr der Ringe-Titeln oft. Jetzt liefert Aspyr das Remaster direkt auf aktuelle Plattformen. Ein klarer Move für Fans der alten Schule.

Highlights der Legacy Edition

  • Fliegender Charakter-Wechsel zwischen Waldläufer, Elbin und Zwerg
  • Vollwertiger Drei-Spieler-Koop im Online-Modus sowie im Splitscreen
  • Eigenständige, düstere Mittelerde-Story abseits des Ringkriegs
  • Taktische Luftunterstützung durch den Großen Adler Beleram
  • Klassisches RPG-System mit eigenen Skills und Ausrüstung

Lohnt sich die Legacy Edition?

Wer ein aufwändiges Remake erwartet, wird enttäuscht. Es ist eine aufgehübschte Legacy-Version des Originals. Die düstere Stimmung im Norden Mittelerdes trägt das Spiel aber immer noch. Köpfe rollen, der Adlerschlag von Beleram sitzt..

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Für 23,99 EUR bekommen Koop-Fans ein solides Paket ohne Schnickschnack. Europäische Switch- und Switch-2-Spieler müssen sich allerdings noch bis zum 18. Oktober gedulden. Alle anderen legen sofort los.

Kein Meilenstein, aber ein verdammt unterhaltsamer Nostalgie-Trip. Wer zwei Mitspieler am Start hat, macht für den Preis absolut nichts falsch.

Wer von euch zieht noch einmal mit dem Zwerg, der Magierin und dem Waldläufer in den Norden?

Gta Pre Order Release
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