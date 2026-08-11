Aspyr hat „The Lord of the Rings: War in the North – Legacy Edition“ ohne große Vorankündigung für PC, PS5, Xbox Series und Konsolen veröffentlicht. Der Koop-Klassiker von 2011 kostet knapp 24 EUR.

Der vergessene Koop-Schnitt

Snowblind Studios hatte 2011 etwas richtig gemacht, das viele Lizenzspiele verfehlten. Das Hack-and-Slay setzte voll auf kompromisslose Drei-Spieler-Action, Splitscreen inklusive. Ranger Eradan, Magierin Andriel und Zwerg Farin ergänzten sich perfekt. Kein Zusehen, sondern aktives Schlachten.

Genau diese Zugänglichkeit fehlte den modernen Herr der Ringe-Titeln oft. Jetzt liefert Aspyr das Remaster direkt auf aktuelle Plattformen. Ein klarer Move für Fans der alten Schule.

Highlights der Legacy Edition

Fliegender Charakter-Wechsel zwischen Waldläufer, Elbin und Zwerg

Vollwertiger Drei-Spieler-Koop im Online-Modus sowie im Splitscreen

Eigenständige, düstere Mittelerde-Story abseits des Ringkriegs

Taktische Luftunterstützung durch den Großen Adler Beleram

Klassisches RPG-System mit eigenen Skills und Ausrüstung

Lohnt sich die Legacy Edition?

Wer ein aufwändiges Remake erwartet, wird enttäuscht. Es ist eine aufgehübschte Legacy-Version des Originals. Die düstere Stimmung im Norden Mittelerdes trägt das Spiel aber immer noch. Köpfe rollen, der Adlerschlag von Beleram sitzt..

Für 23,99 EUR bekommen Koop-Fans ein solides Paket ohne Schnickschnack. Europäische Switch- und Switch-2-Spieler müssen sich allerdings noch bis zum 18. Oktober gedulden. Alle anderen legen sofort los.

Kein Meilenstein, aber ein verdammt unterhaltsamer Nostalgie-Trip. Wer zwei Mitspieler am Start hat, macht für den Preis absolut nichts falsch.

Wer von euch zieht noch einmal mit dem Zwerg, der Magierin und dem Waldläufer in den Norden?