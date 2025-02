Rugby 25: Der ultimative Schritt in die Zukunft des Rugby-Spiels, Termin und Details

Am 13. Februar 2025 ist es endlich so weit: Rugby 25, der neueste Ableger von NACON und Big Ant Studios, wird weltweit für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und PC veröffentlicht. Der Launch des Spiels fällt zeitlich perfekt mit dem Start des diesjährigen Six Nations Turniers zusammen – und das könnte nicht passender sein für ein Spiel, das die Rugby-Welt in allen Facetten widerspiegelt.

What do you think?