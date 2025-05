Rust Console Edition: Der große Neustart auf PS5 – und ein letzter Wipe zum Abschied

Die Rust Console Edition geht diesen Sommer in eine neue Ära über – und lässt dabei die alte Generation hinter sich. Was nach einem technischen Upgrade klingt, ist in Wahrheit eine kleine Zeitenwende für eines der härtesten Survival-Games auf Konsolen.

Denn während Spieler auf PlayStation 5 und Xbox Series X|S sich auf bessere Grafik, stabilere Performance und eine aufgebohrte Spielerfahrung freuen dürfen, läutet Entwickler Double Eleven gleichzeitig das Ende für die Old-Gen-Version ein. Ein letzter Wipe. Ein letztes Aufbäumen. Dann ist Schluss.

New-Gen statt Next-Gen: Rust denkt einen Schritt weiter

Zugegeben, das Wort „Next-Gen“ hat sich längst abgenutzt. Doch Rust spricht bewusst von New-Gen, als wolle man klarmachen: Das hier ist mehr als nur ein bisschen bessere Auflösung. Die neue Version soll nicht nur technisch brillieren, sondern das Spielgefühl auf eine neue Stufe heben. Und wer Rust kennt, weiß: Jede Sekunde zählt, jeder Frame kann über Leben oder Tod entscheiden. Mehr Stabilität und kürzere Ladezeiten sind also nicht nur Komfort, sondern echte Überlebensvorteile.

Geplant ist die Veröffentlichung für den Sommer, mit drei Varianten im Gepäck: Standard, Deluxe und Ultimate Edition. Was genau drinsteckt? Noch geheim. Aber wie immer gilt: Wer mehr zahlt, kriegt vermutlich ein paar exklusive Skins, Bonusinhalte oder vorzeitigen Zugang. Ob sich ein Upgrade lohnt, wird man bald erfahren – Preise und Details sollen rechtzeitig vor Release bekanntgegeben werden.

Rust Console Edition erscheint im Sommer für PS5

Bye-bye Old-Gen – mit einem letzten Knall

Während die neue Konsolenwelt sich auf ein frisches Rust einstellt, heißt es für die PS4- und Xbox-One-Version bald: „Game over“. Ende Oktober ist endgültig Schluss. Kein Support, keine Updates, keine Gnade. Doch das Entwicklerteam lässt die alte Generation nicht einfach sterben – es plant das sogenannte Wipe of Wipes. Ein letztes großes Reset-Fest, ein digitales Requiem für eine Ära, die vielen Spielern unvergessliche (und teils schmerzhafte) Erinnerungen beschert hat.

Mit der Umstellung stellt sich Rust neu auf – kompromisslos, wie man es vom Spiel gewohnt ist. Wer weitermachen will, muss aufrüsten. Wer zurückbleibt, bleibt zurück. Eine bittere, aber konsequente Entscheidung, die zeigt: Rust denkt nicht an die Vergangenheit. Es rostet nicht – es überlebt.