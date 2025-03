Rust: Console Edition – Double Eleven teasert PS5-Version an

Survival-Fans aufgepasst: Entwickler Double Eleven hat endlich einen ersten Blick auf die Rust: Console Edition für PS5 und andere Current-Gen-Konsolen gewährt. Im frisch veröffentlichten Teaser gibt es einen direkten Vergleich zwischen der bisherigen PS4-Version und der kommenden PS5-Fassung – und die Unterschiede sind nicht zu übersehen.

Deutliche Verbesserungen erkennbar

Das präsentierte Material ist zwar noch in der Entwicklung und als unfertig gekennzeichnet, doch selbst in diesem frühen Zustand wird klar: Die Current-Gen-Version von Rust bringt visuelle Verbesserungen und wahrscheinlich auch Performance-Optimierungen mit sich. Lange Ladezeiten, niedrige Bildraten und schwammige Texturen könnten also bald der Vergangenheit angehören.

Die große Frage bleibt jedoch unbeantwortet: Wann können wir endlich die Next-Gen-Version in den Händen halten? Double Eleven hält sich weiterhin bedeckt, was ein konkretes Release-Datum angeht. In der offiziellen YouTube-Beschreibung zum Teaser heißt es lediglich, dass man sich darauf freue, „bald“ mehr zu zeigen – aber wie oft haben wir das schon gehört? „Bald“ kann in der Gaming-Welt schließlich alles bedeuten: von wenigen Wochen bis zu mehreren Monaten.

Hoffnung für Konsolen-Survivor

Trotz fehlender Details bleibt die Ankündigung ein Lichtblick für alle Rust-Fans auf der Konsole. Das Spiel, das auf dem PC längst Kultstatus genießt, hatte auf der PS4 mit technischen Problemen zu kämpfen. Sollte Double Eleven diese Hürden mit der PS5-Version endlich aus dem Weg räumen, könnte Rust auf der Konsole einen zweiten Frühling erleben.

Ob die Entwickler Wort halten und tatsächlich bald mehr Infos liefern, bleibt abzuwarten. Bis dahin könnt ihr euch den Teaser unten selbst ansehen und spekulieren, was uns in der Next-Gen-Version von Rust erwartet. Wer bis dahin nach Alternativen sucht, sollte einen Blick auf Deadland für PS5 werfen, das unerwartet als Survival-Hit auf PS5 gilt.