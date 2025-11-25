Rust Console Edition: Winter-Update bringt neue Gebiete, Fahrzeuge & Weihnachts-Event

Winter in der Rust Console Edition bedeutet seit jeher weniger Komfort, mehr Leichen. Ab dem 27. November bekommt die eisige Zone jedoch ein umfangreiches Update, das die schneebedeckte Region spürbar verändert, inklusive neuem Monument, Snowmobile, frischen Gefahren und einem Weihnachts-Event, das fast schon zu fröhlich wirkt für dieses Spiel.

Arctic Base: Ein neues Monument, das niemand in Ruhe lassen wird

Die Snow-Biome waren bislang eher ein Rückzugsort für Veteranen, die damit leben konnten, dass die Natur schneller tötet als ein Camper im Busch. Mit der neuen Arctic Base wird das Gebiet nun zum PvP-Hotspot. Das Monument ist ein verschachtelter Forschungsaußenposten, bewacht von bewaffneten Wissenschaftlern und durchzogen von engen Korridoren, Puzzle-Türen und verwinkelten Räumen.

Spieler finden hier wertvolles Loot, und genügend Engstellen für gut geplante Hinterhalte. Rust Console Edition will somit die Winterzone aus ihrer Nischenexistenz holen und sie zu einem Kerngebiet der Karte machen.

Mit dem neuen Snowmobile lassen sich die eisigen Flächen schneller überqueren. Praktisch, zumindest, bis der Lärm den nächsten Gegner anlockt. Und selbst wer PvP aus dem Weg gehen will, trifft nun regelmäßig auf Polar­bären, die härter zuschlagen und aggressiver patrol­lieren als ihre braunen Verwandten. Für gut gerüstete Spieler sind sie wandelnde Ressourcen, für alle anderen ein weiterer Reminder, dass Rust keine Gnade kennt.

Neue DLC-Pakete: Arctic Pack & Ice King

Parallel zum Update erscheinen zwei optionale Winter-DLCs:

Das Arctic Pack bringt einen Hazmat-Suit mit weniger Strahlenschutz, aber besserer Kälteresistenz – sinnvoll für lange Touren in der Schneeregion.

bringt einen Hazmat-Suit mit weniger Strahlenschutz, aber besserer Kälteresistenz – sinnvoll für lange Touren in der Schneeregion. Das Ice King Pack zielt klar auf Show: frostige Cosmetics und ein Thron für alle, die ihren Server ohne Worte dominieren wollen.

Zur Adventszeit startet das jährliche Weihnachts-Event – diesmal erweitert um neue Elemente:

Sledges für schnelle Schnee-Runs

für schnelle Schnee-Runs Santa’s Supply Drop mit festlichem Loot

mit festlichem Loot Dekorierte Monumente, die bekannte Orte in Weihnachtskulisse tauchen

Dazu kommen neue saisonale Skins im In-Game-Store. Für Spieler heißt das: Base-Deko, Geschenke sammeln, PvP im Schnee, eben weihnachtliche Rust-Tradition.

Mit diesem Winter-Update positioniert Rust Console Edition die Snow-Biome klar als neues Endgame-Gebiet. Mehr Risiko, mehr Loot, mehr Chaos – und die Art von saisonalem Content, der Konsolenversionen oft gefehlt hat. Dezember dürfte entsprechend voll werden.