Ryu Ga Gotokus Zeitreise: Deep Dive zu „Stranger than Heaven“ am 7. Mai

Sega und Xbox widmen dem neuen Projekt der Yakuza-Macher „Stranger than Heaven“ ein eigenes Showcase-Event, um die komplexe Struktur der fünf Epochen im Detail zu erklären. Nach der Enthüllung des Mammut-Projekts bei der letzten Xbox Partner Preview rückt nun das konkrete Gameplay-System in den Fokus, das Spieler durch verschiedene Zeitalter führen wird.

Das Ryu Ga Gotoku Studio bricht mit dem klassischen Kamurocho-Einerlei. Das Event am 7. Mai um 01:00 Uhr MESZ ist bitter nötig, denn der erste Trailer zu Stranger than Heaven hat mehr Fragen aufgeworfen, als er beantwortet hat. Wir wissen jetzt, dass uns fünf verschiedene Epochen und Städte erwarten – ein massiver Sprung weg von den meist lokal begrenzten Open-World-Hubs früherer Titel.

Warum das Setting die größte Hürde ist

RGG-Spiele leben von ihrer Detailtiefe. Die Ankündigung von fünf unterschiedlichen Städten lässt bei mir die Alarmglocken schrillen: Kann das Studio die gewohnte Dichte beibehalten, wenn die Assets für fünf komplett verschiedene Zeitgeister erstellt werden müssen? Der Trailer deutete bereits visuelle Unterschiede zwischen den Städten an. Es bleibt jedoch offen, ob wir frei zwischen den Zeiten springen oder eine lineare Chronologie erleben.

Dieser exklusive Einblick in „Stranger than Heaven“ signalisiert, dass Microsoft das Spiel als eines der wichtigsten Third-Party-Zugpferde für 2026 sieht. Dass Xbox den Rahmen für den Deep Dive bietet, unterstreicht die gewachsene Partnerschaft mit Sega. Für uns Spieler bedeutet es, dass wir endlich sehen werden, ob das Kampfsystem (Action oder Runde?) über alle Epochen hinweg konsistent bleibt oder sich der jeweiligen Zeit anpasst.

Die Ambition ist riesig, das Risiko auch. RGG hat bewiesen, dass sie Storytelling beherrschen, aber fünf Städte in einem Spiel sind selbst für dieses Team Neuland. Der Hype ist begründet, sofern das Showcase zeigt, dass die Welten nicht nur Kulisse sind, sondern die spielerische Tiefe eines Like a Dragon besitzen.

Glaubt ihr, dass „Stranger than Heaven„ die Qualität über fünf Epochen halten kann, oder übernimmt sich das Studio mit diesem massiven Scope?