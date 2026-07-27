S.T.A.L.K.E.R. 2: Cost of Hope erscheint am 20. August

GSC Game World schickt uns am 20. August 2026 zurück in die Zone. Mit Cost of Hope steht die erste große Story-Erweiterung für „S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl“ in den Startlöchern. Zeitgleich erscheint das kostenlose Update 2.0 für PC, Xbox Series X|S und PlayStation 5.

Konflikt zwischen Wächter und Freiheit kocht über

Der brüchige Frieden zwischen den zwei mächtigsten Fraktionen der Zone bricht zusammen. Wächter und Freiheit stehen vor dem offenen Krieg, während die Zukunft des gesamten Sperrgebiets auf dem Spiel steht. Ihr schlüpft in Cost of Hope erneut in die Rolle von Skif. Ein mysteriöses PDA-Signal zieht euch direkt in die Geschehnisse hinein, die parallel zur Hauptstory verlaufen.

GSC verspricht Dutzende Stunden neuer Inhalte. Das ist eine Ansage. Neue, bisher unerforschte Areale, frische Waffen und unerwartete Verbündete sollen die Zone spürbar erweitern. Eure Entscheidungen greifen dabei direkt in den Fraktionskrieg ein.

Unreal Engine Upgrade mit Update 2.0

Besonders spannend für alle Besitzer des Hauptspiels: Am selben Tag erscheint das massive Update 2.0. Kostenlos für alle. Neben einer Aktualisierung auf eine neuere Version der Unreal Engine 5 bringt der Patch etliche Gameplay-Verbesserungen und neue Inhalte mit sich. Genau hier muss GSC liefern. Mehr Performance, weniger Bugs, bessere Immersion.

Das Setting rund um den Krieg zwischen Wächter und Freiheit gehört zum Besten, was das S.T.A.L.K.E.R.-Universum zu bieten hat. Wenn die neuen Areale atmosphärisch mit dem Hauptspiel mithalten und das Tech-Update auf die neue Engine-Version die technischen Kinderkrankheiten endlich komplett ausmerzt, steht uns im August ein echtes Brett bevor. Die Erwartungen sind riesig. Die Zone ruft wieder.

Wächter oder Freiheit – auf welcher Seite werdet ihr stehen, wenn der Konflikt am 20. August eskaliert?