S.T.A.L.K.E.R. 2: Cost of Hope erscheint im Sommer 2026 für PS5, Xbox und PC

GSC Game World hat die erste große Story-Erweiterung „Cost of Hope“ für „S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl“ angekündigt, die im Sommer 2026 zeitgleich für Xbox Series X|S, PC und PlayStation 5 veröffentlicht wird.

Das Add-on „Cost of Hope“ setzt die Geschichte um den Protagonisten Skif fort und integriert sich als paralleler Handlungsstrang in das Hauptspiel, wobei Spieler zwei neue Regionen – darunter das Kernkraftwerk Tschernobyl – erkunden können.

Rückkehr zum Reaktor

Die Erweiterung umfasst laut Entwickler dutzende Stunden Gameplay in einer nonlinearen Struktur. Das markanteste Merkmal ist die Rückkehr zum Kernkraftwerk Tschernobyl (ChNPP) als begehbare Region. Dieser ikonische Ort war in früheren Serienteilen oft das Ziel der Reise, wird hier jedoch als voll ausgebautes Areal mit eigenem Hub und Quests fungieren.

Zusätzlich wird der Rote Wald (Iron Forest) als zweite neue Region eingeführt. Technisch bedeutet dies eine signifikante Vergrößerung der bereits massiven Open World, ergänzt durch frische Waffen und Ausrüstungsgegenstände, um den angepassten Balancing-Herausforderungen durch neue Mutanten und Anomalien zu begegnen.

Fraktionskrieg und zeitliche Einordnung

Inhaltlich greift „S.T.A.L.K.E.R. 2: Cost of Hope“ den klassischen Konflikt zwischen den Fraktionen Wächter (Duty) und Freiheit (Freedom) auf. Während die Wächter die Zone als Gefahr eliminieren wollen, strebt Freiheit nach der Nutzung ihrer Ressourcen.

Protagonist: Spieler übernehmen erneut die Rolle von Skif.

Spieler übernehmen erneut die Rolle von Skif. Trigger: Die Erweiterung wird während des Hauptspiels durch ein PDA-Signal aktiviert.

Die Erweiterung wird während des Hauptspiels durch ein PDA-Signal aktiviert. Struktur: GSC Game World plant die Erweiterungen in Raten. „Cost of Hope“ bildet dabei das Mittelstück einer geplanten „zweiten Trilogie“ von Erzählsträngen innerhalb des S.T.A.L.K.E.R.-Universums.

Interessant ist der simultane Release auf der PlayStation 5. Während das Hauptspiel zeitlich exklusiv für Xbox und PC erschien, deutet die Ankündigung von „Cost of Hope“ darauf hin, dass die Exklusivitätsfenster bis Sommer 2026 abgelaufen sind oder für DLC-Inhalte andere vertragliche Bedingungen gelten.

Für Besitzer des Hauptspiels liefert „Cost of Hope“ primär „More of the Same“ auf hohem Niveau. Die Integration in die laufende Kampagne via PDA-Signal ist eine elegante Lösung, erfordert aber potenziell einen Spielstand, der noch nicht am Point-of-No-Return angekommen ist.

Dass das Kraftwerk selbst wieder in den Fokus rückt, ist ein strategischer Schritt, um Veteranen der ersten Trilogie (Shadow of Chernobyl) abzuholen. Technisch bleibt abzuwarten, wie die Engine die zusätzliche Last der hochdetaillierten Kraftwerksanlagen auf den Konsolen bewältigt.