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S.T.A.L.K.E.R. 2 Cost of Hope: Neues Video zeigt Tschornobyl

S.T.A.L.K.E.R. 2: Cost of Hope zeigt im neuen Video Tschornobyl & Iron Forest. GSC Game World liefert Release-Details zum DLC am 20. August für PC und Konsolen.

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Lukas Neumann
Lukas Author 2026
ByLukas Neumann
Als "Padawan" von Niklas begleitet Lukas Neumann das PlayStation-Ökosystem bei PlayFront. Er hinterfragt kritisch Grafik-Exzesse und AAA-Budgets, um eine ehrliche Perspektive auf aktuelle Gameplay-Konzepte und die...
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GSC Game World zeigt im neuen Showcase-Video zur Erweiterung „S.T.A.L.K.E.R. 2: Cost of Hope“ ungezensierte Einblicke in bislang unerforschte Areale der Zone. Das Material beleuchtet das Atomkraftwerk Tschornobyl sowie den ikonischen Iron Forest für PC, Xbox Series X|S und PlayStation 5. Überleben wird hier extrem.

Sämtliche Areal-Erkundungen, neue Routen und grafische Details sind direkt im eingebetteten Video zu sehen. Die Aufnahmen enthüllen gefährliche Anomalien und extrem verwinkelte Pfade der gefahrvollen Zonen-Erweiterung. Ein Blick auf den Bildschirm offenbart das wahre Ausmaß der Bedrohung. Ohne Vorbereitung scheitert jeder Vorstoß.

Der Release erfolgt am 20. August.

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Als "Padawan" von Niklas begleitet Lukas Neumann das PlayStation-Ökosystem bei PlayFront. Er hinterfragt kritisch Grafik-Exzesse und AAA-Budgets, um eine ehrliche Perspektive auf aktuelle Gameplay-Konzepte und die Branche zu bieten.
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N7Dan
6. August 2026 15:47

Eines der besten Videogames, die ich in meinen über 35+ Jahren gespielt habe & genießen konnte, wer in 2026 mit diesem atmosphärischen Meisterwerk gestartet ist, weiß exakt, was & wie’s gemeint ist und ich bin jenseits von gespannt darauf, was GSC Game World mir am 20.08. mit Cost of Hope auf’s angerichtete Bankett servieren werden.

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