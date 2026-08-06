S.T.A.L.K.E.R. 2 Cost of Hope: Neues Video zeigt Tschornobyl

GSC Game World zeigt im neuen Showcase-Video zur Erweiterung „S.T.A.L.K.E.R. 2: Cost of Hope“ ungezensierte Einblicke in bislang unerforschte Areale der Zone. Das Material beleuchtet das Atomkraftwerk Tschornobyl sowie den ikonischen Iron Forest für PC, Xbox Series X|S und PlayStation 5. Überleben wird hier extrem.
Sämtliche Areal-Erkundungen, neue Routen und grafische Details sind direkt im eingebetteten Video zu sehen. Die Aufnahmen enthüllen gefährliche Anomalien und extrem verwinkelte Pfade der gefahrvollen Zonen-Erweiterung. Ein Blick auf den Bildschirm offenbart das wahre Ausmaß der Bedrohung. Ohne Vorbereitung scheitert jeder Vorstoß.
Der Release erfolgt am 20. August.
Eines der besten Videogames, die ich in meinen über 35+ Jahren gespielt habe & genießen konnte, wer in 2026 mit diesem atmosphärischen Meisterwerk gestartet ist, weiß exakt, was & wie’s gemeint ist und ich bin jenseits von gespannt darauf, was GSC Game World mir am 20.08. mit Cost of Hope auf’s angerichtete Bankett servieren werden.