S.T.A.L.K.E.R. 2 Cost of Hope: Neues Video zeigt Tschornobyl

GSC Game World zeigt im neuen Showcase-Video zur Erweiterung „S.T.A.L.K.E.R. 2: Cost of Hope“ ungezensierte Einblicke in bislang unerforschte Areale der Zone. Das Material beleuchtet das Atomkraftwerk Tschornobyl sowie den ikonischen Iron Forest für PC, Xbox Series X|S und PlayStation 5. Überleben wird hier extrem.

Sämtliche Areal-Erkundungen, neue Routen und grafische Details sind direkt im eingebetteten Video zu sehen. Die Aufnahmen enthüllen gefährliche Anomalien und extrem verwinkelte Pfade der gefahrvollen Zonen-Erweiterung. Ein Blick auf den Bildschirm offenbart das wahre Ausmaß der Bedrohung. Ohne Vorbereitung scheitert jeder Vorstoß.

Der Release erfolgt am 20. August.