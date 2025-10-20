S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl – PS5 Gameplay zeigt die gefährliche Zone

Die Zone ruft wieder. S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl zeigt im neuen PS5-Trailer, wie gefährlich und faszinierend die verlassene Chornobyl-Exclusion-Zone ist. Zwischen tödlichen Anomalien, vergessenen Untergrundlabors und radioaktiven Hotspots bestimmen Spieler:innen ihren eigenen Weg. Ob sie nach Reichtum streben, Geheimnisse entschlüsseln oder einfach nur überleben wollen – die Zone erlaubt keine sicheren Pfade.

Der Trailer vermittelt ein Gefühl von Bedrohung und Entdeckung zugleich. Gegner lauern überall, Artefakte versprechen Macht, aber nur wer klug vorgeht, überlebt. Für PS5-Spieler bedeutet das nicht nur beeindruckende Grafik, sondern auch ein immersives Erlebnis, das Entscheidungen spürbar macht.

Vorbesteller erhalten exklusive Inhalte wie den „Tourist“-Anzug und das „Veteran“-Gewehr – Ausrüstung, die im harten Alltag der Zone nützlich ist. Für Fans von Survival und Atmosphäre ist das ein klarer Anreiz. Ob S.T.A.L.K.E.R. 2 die Erwartungen wirklich erfüllt oder die Zone noch härter zuschlägt als bisher, bleibt spannend.