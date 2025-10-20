Video

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl – PS5 Gameplay zeigt die gefährliche Zone

Erkunde die Chornobyl-Zone in S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl auf PS5. Gameplay zeigt Anomalien, Artefakte und Entscheidungen, die euch erwarten.

Lukas Neumann
lukas author
ByLukas Neumann
Lukas ist Junior Editor bei PlayFront.de und bringt frischen Wind ins Team. Mit Neugier, Leidenschaft und kritischem Blick entdeckt er spannende Geschichten auch in unscheinbaren Spielen....
Follow:
Keine Kommentare

Die Zone ruft wieder. S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl zeigt im neuen PS5-Trailer, wie gefährlich und faszinierend die verlassene Chornobyl-Exclusion-Zone ist. Zwischen tödlichen Anomalien, vergessenen Untergrundlabors und radioaktiven Hotspots bestimmen Spieler:innen ihren eigenen Weg. Ob sie nach Reichtum streben, Geheimnisse entschlüsseln oder einfach nur überleben wollen – die Zone erlaubt keine sicheren Pfade.

Der Trailer vermittelt ein Gefühl von Bedrohung und Entdeckung zugleich. Gegner lauern überall, Artefakte versprechen Macht, aber nur wer klug vorgeht, überlebt. Für PS5-Spieler bedeutet das nicht nur beeindruckende Grafik, sondern auch ein immersives Erlebnis, das Entscheidungen spürbar macht.

Vorbesteller erhalten exklusive Inhalte wie den „Tourist“-Anzug und das „Veteran“-Gewehr – Ausrüstung, die im harten Alltag der Zone nützlich ist. Für Fans von Survival und Atmosphäre ist das ein klarer Anreiz. Ob S.T.A.L.K.E.R. 2 die Erwartungen wirklich erfüllt oder die Zone noch härter zuschlägt als bisher, bleibt spannend.

TAGGED:
Share This Article
Previous Article Avatar Frontiers Of Pandora Third Person Mode Avatar: Frontiers of Pandora – Erster Blick auf den Third-Person-Modus
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
Checkbox
0 Comments
Newest
Oldest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments

Read more

0
Dein Kommentar dazu interessiert uns!x