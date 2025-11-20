S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl – PS5 Pro-Upgrade, DLC & Multiplayer Details

Ein Jahr nach dem Launch landet S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl endlich auf der PS5. Die Xbox-Exklusivität ist passé, und GSC Game World nutzt den Moment, um einen Einblick in den aktuellen Zustand des Spiels, kommende Features und die Erwartungen an die PlayStation-Version zu geben.

Zusammengefasst ist die Zone technisch weiter, aber noch lange nicht „fertig“, wie man im Q&A mit Wccftech erfährt.

PS5 & PS5 Pro: Was die neue Version wirklich bietet

Die Entwickler wirken zufrieden mit der bisherigen Performance: Eine Million Verkäufe in drei Tagen, mehrere Millionen über Game Pass, das sind starke Zahlen für ein Spiel, das zum Launch technisch sichtbar gerumpelt hat. Seitdem gab es sieben große Updates, und laut Studio ist der Unterschied heute „signifikant“.

Für PlayStation-Spieler wird vor allem die Hardware interessant:

PS5 Performance Mode: 2K bei 60 FPS

2K bei 60 FPS PS5 Quality Mode: 4K bei 30 FPS

4K bei 30 FPS PS5 Pro Performance Mode: echtes 4K bei 60 FPS

echtes 4K bei 60 FPS PS5 Pro Quality Mode: 4K bei 30 FPS

4K bei 30 FPS PSSR? Nein – GSC bleibt bei UE5-TSR.

Ob die PS5 Pro-Version einem PC auf „High“ entspricht? „Tendenziell ja“, sagt das Studio, aber ohne harte Zusage. Kein Schönreden, kein Marketing-Spin.

PS5-spezifische Features wie Gyro-Zielen, haptisches Feedback oder der Mini-Lautsprecher des DualSense sind komplett eingebaut. Das klappt ab Update 1.7 auch am PC, falls man dort den PS5-Controller nutzt.

Roadmap: Viel versprochen, wenig terminiert

Das nächste große Thema ist der Engine-Sprung: ein Wechsel auf eine neuere UE5-Version. Der Aufwand ist laut GSC enorm, und deswegen gibt es auch keinen Termin. Versprochen ist nur, dass das Update spürbar mehr Performance liefern soll.

Auch neue Missionen stehen an, aber so nah am Release möchte das Studio nichts spoilern. Weniger rosig sieht’s bei den anderen Baustellen aus: Multiplayer? Keine Updates. Cross-Plattform-Mods und Hardware-Raytracing? Ebenfalls Funkstille. Aber der erste große DLC für S.T.A.L.K.E.R. 2 soll 2025 erscheinen. Immerhin etwas Konkretes.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl ist ein Spiel, das sich über Zeit offenbar sichtlich verbessert hat, und die PS5-Version profitiert davon spürbar. Technisch scheint GSC diesmal deutlich stabiler aufgestellt zu sein, und das PS5 Pro-Upgrade wirkt durchdacht statt halb fertig. Das wird man dann sehen.

Die Roadmap macht zudem Hoffnung. Multiplayer, große Mod-Pläne, Raytracing sind in Planung.

Wer jetzt zur PS5-Version greift, bekommt die bisher beste Konsolenausgabe. Wer auf die großen Post-Launch-Versprechen wartet, braucht weiterhin Geduld.