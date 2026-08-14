S.T.A.L.K.E.R. 2: Update 2.0 bringt Engine-Upgrade, A-Life-Fixes und Story-DLC

GSC Game World veröffentlicht am 20. August 2026 das kostenlose Update 2.0 für „S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl“ mit grundlegend überarbeiteter Grafik und A-Life-Mechanik. Zeitgleich erscheint die erste kostenpflichtige Story-Erweiterung „Cost of Hope“ für 29,99 EUR.

GSC tauscht damit den technischen Unterbau gegen eine aktualisierte Engine-Iteration aus. Die Beleuchtung sowie Schatten- und Reflexionsberechnungen in Innenräumen und Tunnelsystemen wurden komplett überarbeitet, um realistischere Licht- und Schattenwürfe zu erzeugen.

Zudem wurden Landschaftsgeometrie und Vegetation angepasst. Das verbessert die visuelle Abgrenzung. Technisch war dieser Schritt überfällig. Die ursprüngliche Verkaufsversion litt unter unruhigen Schattenkaskaden und Performance-Einbrüchen in dichten Wäldern.

A-Life-Korrekturen und System-Tiefe

Das A-Life-System verteilt Fraktionen und Mutanten nun an dynamischen Hotspots wie Bushaltestellen und Lagerfeuern. KI-Fehler, bei denen Gegner durch solide Wände schossen oder Granaten warfen, wurden behoben. Das verhindert unfaire Tode.

Zusätzlich beeinflusst das Wetter das Gameplay direkt. Dichter Nebel reduziert die Sichtweite und das Hörvermögen von Spielern und KI-Einheiten gleichermaßen. Nebel dient damit als echte Schleich-Mechanik. Drei unterschiedliche Fernglas-Typen ermöglichen die Aufklärung entfernter Stellungen. Vier neue Waffen – das Sturmgewehr Arev, die Präzisionsgewehre GP3A und SKP sowie die Maschinenpistole Fora-230 – erweitern das Arsenal zusammen mit Visieren für Western- und Ostblock-Standard.

Spieler können den Schwierigkeitsgrad über „Custom Rules“ nun detailliert anpassen. Das betrifft Schadensmultiplikatoren und Ressourcen-Kälte. Wer schmerzfrei ist, wählt den Master-Modus.

Story-Expansion: Cost of Hope

Zeitgleich mit Update 2.0 erscheint die erste große Erweiterung „Cost of Hope“. Der DLC behandelt den Konflikt zwischen den Fraktionen Pflicht (Duty) und Freiheit (Freedom). Neue Gebiete wie der Eiserne Wald, das Areal um das Kernkraftwerk Tschernobyl (CNPP) und eine räumliche Blase erweitern die Weltkarte. Käufer der Ultimate Edition erhalten den DLC ohne Aufpreis. Alle anderen zahlen 29,99 EUR.

Update 2.0 geht die echten Baustellen von S.T.A.L.K.E.R. 2 an: Logikfehler im A-Life, Beleuchtungsprobleme und das Fehlen feingliedriger Schwierigkeitsgrade. Das Engine-Upgrade liefert das technische Fundament, das zum Verkaufsstart gefehlt hat. Für Besitzer des Hauptspiels ist das Update die ideale Gelegenheit für einen zweiten Durchgang. Ob die Erweiterung „Cost of Hope“ ihren Preis von 30 EUR wert ist, hängt vom Umfang der neuen Zonen ab.