S.T.A.L.K.E.R. Legends of the Zone Trilogy als Enhanced Edition jetzt für PS5 und PS Plus verfügbar

Die Zone lebt – oder besser gesagt: Sie mutiert erneut. Mit der S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy Enhanced Edition bringt GSC Game World das kultige Survival-Shooter-Erlebnis in die Gegenwart. Die drei Urväter der post-apokalyptischen Strahlensafari – Shadow of Chornobyl (2007), Clear Sky (2008) und Call of Prypiat (2009) – wurden technisch umfassend überarbeitet und stehen ab sofort für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S bereit. PlayStation Plus-User finden die Sammlung außerdem in der Extra-Bibliothek.

Das rohe, ungeschliffene Herz der Serie bleibt im Kern unangetastet. Nur diesmal mit schärferen Texturen, überarbeiteter Beleuchtung, Global Illumination, 4K-Zwischensequenzen und dynamischen Skyboxen, die das Gefühl verstärken, in einer lebendigen, tödlichen Welt zu überleben. Auch das Sichtfeld wurde angepasst – endlich mehr Überblick im Kampf gegen Banditen, Mutanten und die allgegenwärtige Angst.

Mehr Komfort, mehr Freiheit, mehr Mods

Die neue Version macht nicht nur optisch einiges her, sondern auch technisch: PS5- und Xbox-Spieler können zwischen Qualitäts- und Performance-Modi wechseln, dürfen optional zur Maus und Tastatur greifen und erhalten durch mod.io erstmals eine echte Modding-Plattform direkt auf Konsole – samt Cross-Plattform-Unterstützung. Endlich dürfen auch Konsolenspieler die Zone nach ihren Vorstellungen formen.

PC-Zocker freuen sich über Steam Deck-Optimierung, Workshop-Support und Cloud-Speicherstände. Und das Beste: Wer die Originalspiele auf PC besitzt, erhält die Enhanced Edition kostenlos – eine selten gewordene Geste gegenüber der treuen Fangemeinde.

Besonders großzügig zeigt sich GSC Game World auch auf den Konsolen: Wer die Trilogie bereits digital besitzt, bekommt die Enhanced-Version ebenfalls gratis. Und wer noch einsteigt, erhält beim Kauf der neuen Versionen automatisch die Originalfassungen dazu.

Stalker-Bundle und PlayStation Plus-Deal

Zum Start gibt’s zusätzlich ein exklusives Steam-Paket, das die Enhanced Trilogy mit dem kommenden S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl (2024) bündelt – mit 15 % Rabatt. PlayStation-Spieler dürfen sich doppelt freuen: Die Trilogie ist ab Launch Teil der PlayStation Plus Extra- und Premium-Abos – ideal für alle, die die Zone erstmals oder erneut betreten wollen.

Ob Veteran oder Frischling: Die Enhanced Edition ist der perfekte Anlass, die Gasmaske abzustauben, ein paar Artefakte zu jagen – und sich vom nächsten Emissionssturm in den Wahnsinn treiben zu lassen. Willkommen zurück in der Zone. Sie war nie weg. Nur hungriger.