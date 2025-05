S.T.A.L.K.E.R. Trilogy kehrt im Mai als Enhanced Edition zurück – schöner, brutaler, intensiver

Was lange unter den Geigerzählern dieser Welt brodelte, wird nun Realität: GSC Game World bringt die S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy Enhanced Edition am 20. Mai 2025 offiziell auf PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Mit einer Mischung aus Nostalgie, Technikpower und modding-freundlichem Design verspricht das ukrainische Studio nichts weniger als die definitive Version des Kult-Horror-Shooters – besser als jede Strahlungskur.

Die Sammlung enthält die drei Klassiker Shadow of Chornobyl (2007), Clear Sky (2008) und Call of Prypiat (2009) – jetzt aufgemotzt mit einem Grafikpaket, das selbst mutierte Wildschweine zum Staunen bringt. Beleuchtung mit Godrays, Screen Space Reflections, Global Illumination und hochskalierte Texturen sorgen für eine visuelle Dichte, die den klaustrophobischen Wahnsinn der Zone in ungeahnter Intensität einfängt. Sogar die Skyboxen wurden überarbeitet – und wer S.T.A.L.K.E.R. kennt, weiß, dass der Himmel dort nie nur Deko ist.

Die Zone in neuem Glanz – Technik trifft Atmosphäre

Auf Konsolen zeigt sich die Enhanced Edition erfreulich flexibel: PS5 und Xbox Series X bieten diverse Grafikmodi von nativen 4K/30 FPS bis zu ultraflüssigen 120 FPS bei hochskaliertem 2K. Auch die kleinere Series S darf mitspielen, wenn auch etwas sparsamer. Ein echter Bonus: Tastatur- und Maus-Support auf Konsolen – ein Traum für Puristen. Noch besser: Die Integration von mod.io bringt die schier endlose Modding-Kreativität endlich auch auf PS5 und Xbox, ganz ohne Umwege über dubiose USB-Sticks.

Dank fairem Upgrade-System wird niemand im Regenradioaktiven stehen gelassen: Besitzer der ursprünglichen Spiele oder der Trilogy auf Current-Gen bekommen die Enhanced Edition kostenlos – ein seltener Akt der Fan-Wertschätzung in Zeiten, in denen mancher Entwickler lieber das Inventar als DLC verkauft.

Für 39,99 Euro im Bundle oder 19,99 Euro pro Titel ist der Ausflug in die Todeszone kein teurer Trip – aber garantiert ein intensiver. Die Preisgestaltung bleibt regional angepasst, aber GSC Game World verspricht faire Verhältnisse weltweit.