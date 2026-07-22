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Saber Interactive: Release-Update zu Warhammer 40K: Space Marine 3 & John Wick: The Game

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Managing Director von PlayFront. Mark Tomson prägt die Vision einer unabhängigen PlayStation-Berichterstattung. Sein Fokus: Technische Analysen, Hardware-Evolution und die strategische Einordnung der Gaming-Industrie. Er steht für...
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Saber Interactive äußert sich zum Entwicklungsstand von Space Marine 3, John Wick und dem KOTOR-Remake. Alle Details zu den Release-Aussagen im Überblick.

John Wick Game

Saber Interactive hat die jüngsten Aussagen seines Chief Business Officers Steve Allison relativiert, wonach „Warhammer 40,000: Space Marine 3“, das angekündigte John Wick-Projekt sowie das „Star Wars: Knights of the Old Republic – Remake“ für das Jahr 2028 vorgesehen seien.

Offizielle Release-Fenster für diese Titel existieren derzeit nicht, ganz unwahrscheinlich ist es aber nicht, dass wenigstens eines dieser Spiele im genannten Zeitraum erscheint.

Informeller Kommentar statt konkreter Roadmap

In einer Reaktion auf Nutzerfragen zur zukünftigen Monetarisierungsstrategie nannte Saber-CBO Steve Allison das Jahr 2028 als Zielkorridor für mehrere Großprojekte. Das Studio stellte gegenüber IGN klar, dass es sich hierbei um eine allgemeine Einschätzung im Rahmen einer Community-Diskussion handelte und nicht um eine verbindliche Ankündigung des Publishers.

Ein Release von „Warhammer 40.000: Space Marine 3“ im Jahr 2028 bleibt aus technischer Sicht dennoch realistisch. Der Vorgänger benötigte eine Entwicklungszeit von rund vier Jahren. Unter der Annahme, dass die Arbeiten am dritten Teil bereits 2024 begannen, fügt sich dieses Zeitfenster nahtlos in gewöhnliche Produktionszyklen von AAA-Projekten ein.

Entwicklungsstand der weiteren Projekte

Das in Kooperation mit Lionsgate entstehende John Wick-Spiel ist als Prequel zu den Filmen konzipiert und bisher ausschließlich für die PlayStation 5 bestätigt. Ein konkreter Einblick in das Gameplay steht bislang aus. Die Produktion befindet sich in einem frühen Stadium, wodurch Vorhersagen über den Veröffentlichungszeitraum Spekulation bleiben.

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Beim „Star Wars: Knights of the Old Republic – Remake“ hält sich das Studio bedeckt. Saber bestätigte lediglich das Fortbestehen des Projekts, an dem unter anderem Mad Head Games beteiligt ist. Abseits dieser Bestätigung fehlen verlässliche Angaben zum Fortschritt der Entwicklungsarbeiten.

Ein Zeitraum von vier Jahren ist für die Produktion moderner Action-Titel der Standard. Die Klarstellung von Saber zeigt, wie flexibel Zeitpläne in der aktuellen Konsolengeneration gehandhabt werden müssen. Für Spieler ändert sich vorerst nichts: Verlässliche Daten gibt es erst mit dem Start der offiziellen Marketingphasen.

Gta Pre Order Release
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