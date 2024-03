Saber Interactive trennt sich von Embracer, das passiert mit den Studios und Marken

In Bezug auf die Marken bedeutet dies, dass Embracer die Kontrolle über das nächste AAA-Spiel von 4A Games hat, sowie ein unangekündigtes AAA-Spiel in der Konzeptphase, ein zuvor angekündigtes AAA-Spiel auf Basis einer Hauptlizenz und einen neuen AAA-Multiplayer-Shooter auf Basis eines kontrollierten geistigen Eigentums.

„Ich freue mich, dass wir eine Win-Win-Lösung für Embracer und die Teile von Saber Interactive gefunden haben, die uns nun verlassen werden“, sagte Lars Wingefors, Co-Founder und CEO der Embracer Group. „Diese Transaktion versetzt beide Unternehmen in eine stärkere Position, um künftig erfolgreich zu sein. Laut einer früheren Vorstandsentscheidung ist Embracer nun in der Lage, alle Aktivitäten in Russland einzustellen und gleichzeitig viele Entwicklerarbeitsplätze unter neuen unabhängigen Eigentümern zu sichern. Gleichzeitig behalten wir wichtige Unternehmen, wertvolle geistige Eigentumsrechte und zukünftige Veröffentlichungsrechte. Der Cashflow verbessert sich sofort und wir sind weiterhin bestrebt, die Nettoverschuldung zu reduzieren. Die Transaktion schafft zusätzlichen Spielraum für die Schuldentilgung im Einklang mit bestehenden Bankvereinbarungen und wird die finanzielle Flexibilität verbessern. Dies ist die erste Transaktion der zuvor erwähnten strukturierten Prozesse und markiert einen kleinen, aber wichtigen Schritt auf unserem Weg, Embracer zum Nutzen aller Mitarbeiter, Spieler und Aktionäre in die Zukunft zu verwandeln.“

Die Rechte an der Metro-Marke würden in dem Fall weiterhin bei Plaion verbleiben, die wiederum eine Tochtergesellschaft der Embracer Group sind.

Die Embracer Group behält weiterhin 34BigThings, 4A Games, Aspyr, Beamdog, Demiurge Studios, Shiver, Snapshot Games, Tripwire Interactive, Tuxedo Labs und Zen Studios, die zu einem späteren Zeitpunkt in andere Teile der Embracer Group integriert werden oder als Kaufoption für Saber Interactive zur Verfügung stehen. Das gilt insbesondere für 4A Games, die derzeit an der Metro-Marke arbeiten.

