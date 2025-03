Sackboy kehrt zurück: Kult-Maskottchen mit neuer Sammelfigur

Lange galt Sackboy als das Gesicht von PlayStation, bevor er allmählich von Astro Bot verdrängt wurde. Doch der sympathische Strickheld ist nicht vergessen – im Gegenteil! Der Merch-Hersteller Youtooz bringt ihn nun in Form einer neuen Sammelfigur zurück. Fans können die Figur ab sofort vorbestellen und sich auf ein detailreiches Sammlerstück freuen.

Sackboy in neuem Look

Die liebevoll gestaltete Figur misst 11,4 cm und präsentiert sich mit einem charmanten, freudigen Lächeln. Mit beiden Händen zeigt Sackboy das ikonische Peace-Zeichen, während er seinen Kopf leicht zur Seite neigt. Seine klassische Optik mit cremefarbenen Nähten und dem markanten silbernen Reißverschluss bleibt erhalten, sodass er auf den ersten Blick als PlayStation-Liebling erkennbar ist.

Nicht nur die Figur selbst, auch die Verpackung lässt Sammlerherzen höherschlagen. Die Box zeigt Sackboy, wie er in einer Rakete durch das All rast, umgeben von dunklen Wolken. Das Innendesign ist mit einem braunen Stickmuster versehen, das sich auch auf der violetten Schutzhülle fortsetzt. Sterne baumeln von oben herab, und durch das transparente Fenster an der Vorderseite ist das Sammlerstück perfekt in Szene gesetzt.

Die Figur wurde in Zusammenarbeit mit dem Community-Mitglied @therealracckun entworfen und kommt in einer matten, geprägten Schutzhülle sowie einer passgenauen Kunststoffhülle für optimalen Schutz während des Versands.

Sackboy gehört ab sofort zur Youtooz Collection von PlayStation

Sackboy: A Big Adventure – Ein Rückblick

Sackboy: A Big Adventure war das letzte große Spiel mit dem beliebten Helden. Das von Sumo Digital entwickelte Plattformspiel brachte ihn 2020 auf die PS4 und PS5 und erzählte die Geschichte seines Kampfes gegen den finsteren Vex, um seine Heimat Loom zu retten.

Die Sackboy-Figur kann ab sofort für 29,99 US-Dollar vorbestellt werden und soll bis Ende September ausgeliefert werden. Doch damit nicht genug: Youtooz erweitert die PlayStation Collection und bringt in Zukunft auch Sammelfiguren von Astro Bot, Ratchet, Sly Cooper und Kratos auf den Markt.

Sackboy mag vielleicht nicht mehr das Hauptmaskottchen von PlayStation sein, doch mit dieser Figur lebt sein Vermächtnis weiter!