Sacred 2: Fallen Angel Remaster – Das Comeback eines Klassikers mit Herz und Chaos

Zwanzig Jahre nach dem Original meldet sich Sacred 2: Fallen Angel zurück, nicht als Nostalgieprodukt, sondern als liebevoll rekonstruiertes Remaster, das von einem seiner ursprünglichen Schöpfer selbst betreut wird: Franz Stradal. In einem neuen DevLog spricht Stradal über die Wiedergeburt von Ancaria, den technischen Neustart und warum diese Rückkehr mehr ist als nur ein Grafik-Update.

„Wir mussten alles neu bauen“, sagt Stradal. Der Code des Originals sei kaum mehr lauffähig gewesen, zu alt, zu unzugänglich. Also wurde Sacred 2 von Grund auf modernisiert: 64-Bit, DirectX 12, neue Engine, komplett überarbeitete UI, die sich zudem modden lässt. PC- und Konsolenspieler erleben diesmal dieselbe Version, inklusive Co-Op-Multiplayer. Nur die Konsolen bleiben in dieser Hinsicht vorerst außen vor.

Zwischen Nostalgie und Neuanfang

Stradal beschreibt Ancaria als „wilden Kontinent voller Chaos, Untoter und schlechter Witze“ – und genau dieses Gefühl soll das Remaster wieder einfangen. Alles, was Fans lieben, bleibt: der Humor, das herrlich übertriebene Fantasy-Setting und natürlich der legendäre Blind Guardian-Soundtrack.

Doch das Team will mehr als nur Bewahrung. Sacred 2: Fallen Angel Remaster versteht sich als erster Schritt in eine mögliche Zukunft der Reihe. „Es ist nicht das Ende, sondern der Anfang“, sagt Stradal. Nach zwei Jahrzehnten, in denen Fans das Spiel durch Mods, Patches und Community-Events am Leben hielten, fühlt sich das Comeback fast wie ein Schulterschluss zwischen Entwickler und Spielern an.

Eine Liebeserklärung an ein Stück Spielegeschichte

Sacred war nie perfekt, aber es hatte Seele. Und genau die will das Remaster zurückbringen. Kein modernes Live-Service-Modell, keine Mikrotransaktionen, kein überpoliertes Reboot. Nur ein ehrliches Action-RPG, das wieder so chaotisch, charmant und einzigartig sein darf, wie es 2008 war.

Die Frage bleibt: Wenn Sacred 2 jetzt zurückkehrt, folgt vielleicht auch irgendwann Sacred 3 in einer neuen Form? Oder sogar ein völlig neuer Teil? Stradal jedenfalls deutet an: „Da gibt es noch viele Geschichten, die wir erzählen wollen.“