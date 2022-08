Saints Row – Auflösung-/ Performance Mode & Installationsgröße

Saints Row erscheint offiziell am 23. August 2022. Bis dahin kann man sich weiterhin in der Boss Factory austoben und schon mal seinen In-Game Saint kreieren.

Zusätzlich kann man HDR nutzen, sofern der eigene TV dies unterstützt, während der Support für VRR noch aussteht. Was das im Einzelnen und nach genauer Pixelzählerei bedeutet, dürften in Kürze die ersten Techniktests zeigen.

Wer das Spiel in Europa lädt, muss dafür etwa 56 Gigabyte für den Download auf PS5 einplanen, während die endgültige Installationsgröße bei etwa 53 Gigabyte samt dem ersten Update liegt. Die PS4-Version ist nur unwesentlich größer und bringt es auf gut 60GB Speicherbedarf. Für ein Open-World Game also durchaus zu verkraften.

