Saints Row – Boss Factory-Customization Tool soll noch diese Woche verfügbar sein

In dieser Woche wird man einen neuen Blick auf Saints Row werfen können, das als Teil des Summer Game Fest präsentiert wird. Sollten aktuelle Berichte dazu zutreffen, steht dann auch umgehend das Character Customization Tool zur Verfügung.

Die sogenannte Boss Factory erlaubt es schon vor dem Release seinen ganz individuellen Saints Row-Charakter zu erschaffen, so dass man dann umgehend mit diesem starten kann. Durch einen speziellen Code kann man seinen Charaktere anschließend auf jede beliebige Plattform transferieren, heißt es. Vermutlich wird die Boss Factory ein reines Online-Tool sein, da wohl auch die Community hier über die besten Designs abstimmen kann.

Hierfür soll dann auch eine Art Hall of Fame und Creator’s Corner zugänglich sein, wo diese Designs zu finden sind. Das Ganze passiert über die offizielle Homepage, wo man nach der Registrierung eines Account ein paar In-Game Items erhält, darunter einen Raketenwerfer von Marshall Defense Technologies und zwei DJ-Helme.

Bislang wurde das Character Customization Tool noch nicht offiziell bestätigt, da die Details dazu aber schon recht präzise sind, scheint es nur noch eine Frage der Zeit zu sein.

Die Anpassungsoptionen sind jedenfalls ziemlich umfangreich und gehen über alles hinaus, was man je in Saints Row gesehen hat. Ob Gesicht, Body, Haare, Fahrzeuge oder Waffen, in Saints Row hat man den Customization-Optionen keinerlei Grenzen gesetzt. Dabei macht man nicht einmal mehr halt vor Geschlechtern, ganz nach dem Motto: sei wer du willst und am Besten euer eigener Boss.

„Bei der verfallenen Kirche könnt ihr euer Dekorationstalent voll ausleben. Mit steigender Macht sollte auch das Hauptquartier neu erstrahlen, den letzten Schliff verleiht ihr ihm natürlich. Während ihr euch zur Gangstergröße entwickelt, ändert sich auch das Stadtbild – da, wo ihr eure kriminellen Vorhaben umsetzt, ändert sich auch buchstäblich die Skyline von Santo Ileso. Saints und Freunde – Ja, ihr könnt dank freischaltbarer Outfits auch das Aussehen eurer Saints-Rekruten und Freunde ganz nach Gusto gestalten. Ein bisschen Corporate Identity kann doch nicht schaden, oder?“

Saints Row erscheint am 23. August 2022.