Saints Row – Das sagen die Reviews zum Open-World-Spektakel

Wie so oft bleibt hier nur selbst ausprobieren und sich ein Bild von Saints Row machen, das offiziell am morgigen Dienstag erscheint.

„Hin- und hergerissen zwischen zwei Identitäten, ist Saints Row ein falsch eingeschätzter Versuch, die Serie neu zu erfinden, und leitet stattdessen einen Mangel an Missionsvielfalt und eine müde Erzählung ein, die es versäumt, das zu beleuchten, was ein echter Konkurrent hätte sein können, wenn kein neues Grand Theft Auto vorhanden wäre. Diejenigen, die sogar nach sinnlosem Spaß suchen, werden hier Schwierigkeiten haben, etwas zu finden, auch wenn Criminal Ventures und Koop-Spiele Einblicke in das bieten, was hätte sein können.“

„Obwohl durch technische Probleme behindert und in eine übermäßig aufgeblasene Karte gepackt, ist der Aufbau Ihres kriminellen Imperiums, indem man sich durch Santo Ileso fährt und schießz, ein Molotow-Cocktail aus Spaß – umso mehr mit dem Reichtum oder den Vergünstigungen, Fähigkeiten und Anpassungsoptionen, die einem zur Verfügung stehen . Wie dem auch sei, es ist die moderne Interpretation der charakteristischen Schrift und des Tons der Saint’s Row-Serie – die durch eine unterhaltsame Geschichte und ihre liebenswerten Charaktere getragen wird – die am hellsten strahlt.“

