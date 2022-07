Saints Row erreicht den Gold-Status, neues Gameplay

Ein neues Gameplay wirft in dieser Woche einen Blick auf die Aktivitäten Versicherungsbetrug und weitere kriminelle Unternehmungen. Diese gehören jeher zu den beliebtesten Quests in der Saints Row-Reihe und dürfen somit auch nicht im Reboot fehlen.

#SaintsRow is officially gold – locked and loaded for August 23 – pre-order now: https://t.co/8KeHoEexIs pic.twitter.com/cUZruwYX0f

Mit Neenah, Kevin und Eli und euch als zukünftigem Boss bildet ihr die Saints – und legt euch mit den Los Panteros, den Idols und Marshall an, während ihr euer Imperium in Santo Ileso errichtet und um die Macht über die Stadt kämpft.

In Saints Row erlebt man den größten und besten Spielplatz aller Zeiten; die lebendige Welt von Santo Ileso bietet den Hintergrund für eine riesige Sandbox voller rasanter Nebenquests, krimineller Unterfangen und Blockbuster-Missionen, in denen man sich bis ganz nach oben schießt, fährst und fliegt und mehr.

