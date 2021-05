Sales-Aktion: 4 UHD-Filme auf Disc für 50 EUR

Jetzt, wo das UHD-Disc-Medium dank der PS5 und XSX in vielen Haushalten angekommen sein dürfte, lohnt sich auch der Kauf der entsprechenden Discs. Ein aktueller Sale lädt hier zum Zugreifen ein.

Die UHD hatte keinen leichten Start, obwohl sie die derzeit beste Qualität in Sachen Filme schauen liefert. Grund war sicherlich auch der hohe Preis, der bei Neuveröffentlichung mit 30 EUR pro Film recht happig ausfiel. Die Argumente überwiegen allerdings.

So ist vor allem die unerreichte Bildqualität das Novum der UHD, an die bislang kein Streaming-Anbieter herankommt. Sonys Bravia Core kommt dem zwar schon sehr nahe, aber die UHD-Disc schlägt sich hier immer noch einen Ticken besser. Zudem findet man auf der UHD die besten Soundformate, die bis Dolby Atmos und DTS:X reichen. Bei Netflix & Co. muss man sich meist mit 5.1 zufrieden geben, und wenn mal Dolby Atmos, dann nur in der „Billig-Version“ auf Dolby Digital Basis und nicht wie ursprünglich angedacht in Dolby True HD eingelagert. Der Unterschied ist deutlich hörbar.

4 Filme für 50 EUR

Wer sich von dieser Qualität überzeugen möchte, findet eine aktuelle Sales Aktion bei Amazon, die euch 4 UHD-Filme auf Disc für 50 EUR verspricht. Darunter Blockbuster wie Halloween, dessen Fortsetzung in diesem Jahr in die Kinos kommt, die Ocean’s-Filme, Resident Evil, The Purge, Ninja Turtles, Hellboy und viele weitere Klassiker.

Da dürften sich definitiv 4 Filme zusammenfinden lassen, die rechnerisch auf nur 12,50 EUR pro Film kommen.