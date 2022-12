Sam & Max: The Devil’s Playhouse Remastered für 2023 angekündigt

Die besten Tierdetektive der Spielewelt – Sam & Max – begeben sich noch einmal auf die Suche nach den Geheimnissen der Macht. Der durchgeknallte Max erhält plötzlich außergewöhnliche Fähigkeiten: er kann seine Gestalt verändern, sich mittels Teleportation überall hin befördern, Gedanken lesen sowie in die Zukunft sehen, was bei der Bekämpfung der Feinde ungemein nützlich sein kann.

Sam & Max: The Devil’s Playhouse erschien ursprünglich als Episoden-Projekt, in denen man sich furchterregenden Feinden mittels psychischen Kräften stellen musste. Die Kontrolle über die Macht des Jenseits inklusive der Materie und dem Weltall können nur die stärksten und merkwürdigsten Gestalten übernehmen: von intergalaktischen Kriegsherren und unheimlichen Göttern bis hin zu Bewohnern der Unterwelt und obskuren Gelehrten.

