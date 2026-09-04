Samson: A Tyndalston Story kommt am 21. September auf PS5 und Xbox Series X|S

Nach dem PC-Launch bringen Liquid Swords und Gründer Christofer Sundberg ihren düsteren Action-Titel „Samson“ am 21. September 2026 auf Konsole. Zeitgleich erscheint das bisher größte Inhaltsupdate, das Verbesserungen aus sieben bisherigen PC-Patches bündelt.

Das Konsolen-Paket liefert den kompletten PC-Feinschliff

Das Entwicklerstudio hinter Samson hat aus der bisherigen PC-Phase gelernt. Seit dem Release gab es bereits sieben Updates und zwei kostenlose Content-Drops, deren Anpassungen nun direkt zum Konsolen-Start am 21. September auf der PS5 und Xbox Series X|S landen.

Das bedeutet ein spürbar überarbeitetes Kampfsystem. Das Zeitfenster für Paraden wurde erweitert, Takedowns werden nicht mehr durch gegnerische Treffer unterbrochen und schwere Angriffe laufen ohne nervige Wiederholungsschleifen ab.

Dazu kommt eine neue, nähere Kampfkamera, die Entwickler Christofer Sundberg im aktuellen Trailer als sein persönliches Highlight bezeichnet. Neben neuen Tutorials zur besseren Einarbeitung stehen von Tag eins an drei Schwierigkeitsgrade bereit: Crook, Hustler und Enforcer.

Wer es schwerer mag, bekommt es mit mehr Schuldenreibern zu tun, muss aber auch mehr Jobs annehmen, um den täglich wachsenden Schuldenberg von Protagonist Samson McCray abzubezahlen.

Erweiterte Spielwelt und mehr Möglichkeiten

Auch inhaltlich ist die Konsolenversion direkt auf dem neuesten Stand des PC‑Vorbilds. Der Bezirk „Lone Line Circuit“ erweitert die Spielwelt Tyndalston. Hier warten Fahrzeuganpassungen und Taxi-Gigs auf die Spieler. Das Kernprinzip bleibt dabei unangetastet. Ein Aktionspunkte-System begrenzt die täglichen Aktivitäten, während die Zeit gegen den Spieler läuft.

Liquid Swords liefert mit der erweiterten Kampfkamera und den ununterbrechbaren Takedowns genau die Korrekturen, die dem rohen Nahkampf auf dem PC bisher gefehlt haben. Der Konsolen-Launch am 21. September erwischt damit direkt die technisch ausgereifteste Version des Spiels.

Würdet ihr für das straffe Aktionspunkte-System von Samson auf eine frei erkundbare Open World verzichten, oder engt euch dieser Zeitdruck beim Zocken zu sehr ein?