Samson: A Tyndalston Story – Story-Trailer setzt den Ton

Am 8. April schlägt Samson: A Tyndalston Story auf dem PC ein – für nur 24,99 EUR und mit klarer Ansage: zehn Stunden Kampagne, keine offene Welt-Spielwiese, sondern Druck von Minute eins. Der neue Story-Trailer macht keinen Hehl daraus, wohin die Reise geht. Hier wird nicht geflirtet, hier wird kassiert.

Der Trailer zeigt eine Stadt, die dich zurückschlägt

Ihr spielt Samson, der nach Tyndalston zurückkehrt, um eine massive Schuld zu tilgen. Klingt nach Standard-Rachetrip, fühlt sich im Trailer aber fieser an, weil die Stadt dynamisch auf euer Verhalten reagiert. Je länger ihr braucht, desto aggressiver wird das Umfeld. Ihr habt pro Tag nur eine begrenzte Anzahl an Aktionspunkten für Jobs, und Fehlentscheidungen bleiben bestehen. Das ist kein kosmetisches Moralsystem, sondern ein permanenter Abdruck im Spielstand, weshalb jeder Auftrag Gewicht bekommt.

Christofer Sundberg, der vor allem als Schöpfer von Just Cause bekannt ist, setzt dieses Mal nicht auf riesige Sandbox-Explosionen. Tyndalston ist kein vollwertiges Open-World-Monster. Stattdessen mischt Liquid Swords dichte Areale mit klarer Story-Führung. Der Publisher sagt, dass mehrere Durchläufe neue Wege eröffnen. Ob sich alternative Entscheidungen wirklich anders anfühlen oder ob ihr nur andere Dialogzeilen hört, wird man dann sehen.

Harte Action statt Taktik-Spielchen

Der neue Trailer legt den Fokus auf direkten, rohen Nahkampf und improvisierte Waffen. Gegner werden gegen Wände geschleudert, in Hindernisse getreten oder mit simplen Werkzeugen ausgeschaltet. Das sieht ordentlich wuchtig aus, weil die Animationen grob gehalten sind. Wer Deckungs-Shooter-Feinschliff erwartet, könnte sich stoßen, weil das System eher auf Momentum setzt als auf chirurgische Präzision.

Fahrzeuge spielen ebenfalls eine Rolle, aber nicht als Selbstzweck. Sie sind Fluchtmittel oder Rammbock, weshalb Tempo zum taktischen Faktor wird. Wenn die Stadt euch ohnehin feindlich gegenübersteht, fühlt sich jede Verfolgungsjagd doppelt bedrohlich an.

Zum Start erscheint Samson ausschließlich für PC. Konsolenversionen für PlayStation 5 und Xbox Series X/S sind laut Entwickler ebenfalls geplant, aber erst zu einem späteren Zeitpunkt.