SAMSON: Der Ex-Just Cause-Macher meint es mit seinem neuen Actionspiel verdammt ernst

Der neue Titel SAMSON stammt vom früheren Just-Cause-Macher, und der Ton sitzt sofort: Roh, direkt, ohne Füllmaterial. Samson kehrt nach Tyndalston zurück, einer Stadt, die ihn geprägt hat und offensichtlich nie verziehen hat. Hier zählt nur, wer schneller zuschlägt oder schneller fährt. Keine Hochglanzfassade, kein Heldenglanz. Samson ist nicht zurück, um irgendwen zu beeindrucken. Er ist zurück, weil er muss.

Das Setting erinnert grob an GTA, aber mit dem dreckigen, körperlichen Einschlag eines Max Payne – weniger Chaos aus der Distanz, mehr Schmerz auf Armlänge. Die Straßen sind eng, die Kämpfe direkt, und Ausruhen ist keine Option.

Gewalt, Geschwindigkeit und ein Timer im Nacken

Der Kern von SAMSON ist der stetige Druck: Schulden steigen, Gegner rücken nach, und jeder Tag bringt ein neues „Zahl oder stirb“-Limit. Der Daily-Quota-Ansatz ist interessant, weil er Entscheidungen erzwingt. Man kann nicht alles machen, sondern nur das, was ins Budget passt, und jede Mission kostet Action Points. Ein riskanter Einsatz kann lohnen, aber ein falscher Zug kann die Spirale enger machen. Parallel reagiert die Stadt auf das Chaos. Wer zu laut wird, zieht die Cops an, nicht als simple Wanted-Anzeige, sondern als wachsenden Gegendruck im gesamten Distrikt.

Die Kämpfe selbst scheinen physischer aufgebaut zu sein als im typischen Open-World-Brei. Momentum spielt eine Rolle, improvisierte Waffen liegen überall herum, und die Umgebung ist mehr Werkzeug als Dekoration. Dazu kommt der zweite große Pfeiler: Autos als Waffen. Keine Showcars, keine Werbelackierungen. Rost, Beulen, Improvisation. Driften, rammen, blockieren – alles dient nur dazu, die nächste Minute zu überleben.

Der Skill-Tree wirkt fokussiert: 25+ Upgrades, die Samson entweder im Nahkampf oder am Steuer härter machen. Ideal, wenn das Spiel wirklich auf diese zwei Säulen baut.

Samson kehrt nach Tyndalston zurück – und die Stadt schlägt härter zurück als je zuvor

Tyndalston: Keine Kulisse, sondern Gegner

Die Stadt ist mehr als ein Kartenausschnitt. Distrikte reagieren unterschiedlich auf Samson, Fraktionen verändern sich und NPCs erinnern sich daran, wem man auf die Füße getreten hat. Klingt ambitioniert, aber ohne Gameplay-Material bleibt offen, wie dynamisch dieser Ansatz tatsächlich wird. Konsolen-Pläne? Noch nicht bestätigt.

Der Ansatz wirkt aber ungewöhnlich klar. Keine hundert Features, keine XXL-Map, sondern ein bewusst verdichtetes Spiel, das auf Wirkung statt Fläche setzt. Genau das betont auch Christofer Sundberg, Gründer und Creative Director von Liquid Swords: “We built Samson to strike fast and leave a mark… This is how we move forward.”

Sundberg spricht selten in großen Worten, aber hier passt es: Samson soll direkt treffen – spielerisch wie erzählerisch. Und zwischen den Zeilen steckt auch ein Kommentar zur Branche, die aktuell unter Druck steht. Liquid Swords sieht SAMSON als Gegenpol zu Aufbläh-Projekten: kleiner, härter, fokussierter.

SAMSON wirkt wie ein Gegenentwurf zu überladenen Open Worlds. Weniger Sammelkram, mehr Konsequenz. Wenn das Team die Härte des Settings ins Gameplay übersetzen kann, entsteht hier ein Spiel, das wirklich Druck erzeugt, statt ihn nur zu behaupten. Noch bleiben viele Fragezeichen, aber der Ansatz ist spannend, gerade weil er kompromisslos wirkt.