Samson: Konsolen-Release bestätigt – FAQ liefert spannende Details

Nach der Ankündigung von Samson wurde heute die Konsolen-Version offiziell bestätigt. Wer bei dem Spiel sofort an das nächste offene Chaos-Spiel denkt, liegt allerdings daneben. Entwickler Liquid Swords macht von Beginn an klar, dass dies hier kein Sandbox-Zirkus ist, der sich über reine Eskalation definiert.

Keine Power-Fantasie, sondern Druck von allen Seiten

Samson erzählt keine Aufstiegsgeschichte. Der Protagonist kämpft gegen Schulden, Zeitdruck und die eigene Abnutzung. Gewalt ist hier kein Selbstzweck, sondern Mittel zum Zweck. Schläge haben Gewicht, Treffer hinterlassen Spuren – sichtbar und spielmechanisch, heißt es in den umfassenden FAQ. Wer einsteckt, wird dies spüren, und wer austeilt, ebenfalls. Liquid Swords verzichtet bewusst auf stilisierte Effekte. Das Ergebnis wirkt roh, manchmal unbequem, aber konsequent.

Die Parallelen zu Mad Max und Just Cause liegen auf dem Tisch, doch Samson kopiert nichts blind. Fahrzeuge sollen sich schwer anfühlen, reagieren träge oder aggressiv, je nach Typ. Gewicht, Aufprall, Kontrolle: alles greifbar. Du kannst jedes Auto fahren, das du findest, aber nicht ohne Konsequenzen. Zivilisten bleiben im Fahrzeug. Was genau das spielmechanisch bedeutet, wird man sehen, wenn die ersten Gameplay-Eindrücke folgen, aber jede Eskalation zieht Reaktionen nach sich – Polizei, NPCs und Umfeld inklusive.

Im Kampf gilt dasselbe Prinzip. Keine festgezurrten Loadouts, kein „Build vorher planen, dann abarbeiten“. Du nutzt, was da ist. Werkzeuge, Schrott, improvisierte Waffen können im Kofferraum gelagert werden, aber die Umgebung bleibt immer Teil der Lösung. Das erfordert Aufmerksamkeit statt Routine.

Offen, aber nicht endlos

Mit einem Preis von 24,99 Dollar werden außerdem realistische Erwartungen gesetzt. Die Hauptgeschichte soll etwa zehn Stunden dauern, mit Nebenjobs wächst die Spielzeit auf rund 25 Stunden. Das ist der klassische Ansatz von Story-Games. Illegale Rennen, Auftragsdiebstähle oder Verfolgungen tragen währenddessen ebenso zum Fortschritt bei, nicht nur zur Beschäftigung.

Es gibt zudem keine Schwierigkeitsgrade. Das Spiel läuft so, wie es gedacht ist. Wer damit nicht klarkommt, muss sich anpassen, nicht umgekehrt.

Samson wird mit der Unreal Engine 5 entwickelt und Optimierung sei von Anfang an Thema gewesen, unterstützt von Epic Games. Ob das auf allen Plattformen hält, was es verspricht, muss sich zeigen.

Wenn Liquid Swords die technische Grundlage sauber hinbekommt, könnte hier ein Open-World-Spiel entstehen, das sich traut, Grenzen zu setzen. Fans von „Just Cause” sollten den Titel aber schon einmal im Auge behalten.