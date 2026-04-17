Samson: Konsolen-Release für PS5 und Xbox Series X|S im Herbst 2026 bestätigt

Das Action-Open-World-Spiel „Samson“ des ehemaligen Just Cause-Creators erscheint im Herbst 2026 offiziell für Konsolen, wie Entwickler Liquid Swords im Rahmen seiner aktuellen Roadmap bekannt gab.

Bisher war die Konsolenfassung des Titels lediglich in Aussicht gestellt worden; nun steht das Zeitfenster für das dritte Quartal 2026 fest. Zeitgleich treibt das Studio die Optimierung der bestehenden Version mit einer aggressiven Patch-Strategie voran, die allein für April und Mai drei größere Updates vorsieht.

Roadmap und technische Nachbesserungen im April

Bevor der Konsolen-Launch erfolgt, fokussiert sich Liquid Swords auf die Stabilisierung der technischen Basis der PC-Version. Am 22. April erscheint ein Patch, der fundamentale Gameplay-Systeme überarbeitet.

Kampfsystem: Überarbeitung der Treffer-Rückmeldung und Schadenswerte für Spieler sowie NPCs.

Überarbeitung der Treffer-Rückmeldung und Schadenswerte für Spieler sowie NPCs. Fahrzeug-Tuning: Speziell für Keyboard-Nutzer wurden die Anpassungsmöglichkeiten und die Steuerung der neuen Fahrzeugvarianten optimiert.

Speziell für Keyboard-Nutzer wurden die Anpassungsmöglichkeiten und die Steuerung der neuen Fahrzeugvarianten optimiert. Performance: Allgemeine Optimierungen und Bugfixes sollen die Hardware-Last reduzieren – ein notwendiger Schritt im Hinblick auf die Portierung für die geschlossene Hardware-Architektur von PS5 und Xbox.

In den darauffolgenden Wochen (29. April und Anfang Mai) folgen zwei weitere Patches, die direkt in zwei große Content-Updates im Mai (Kampf-Fokus) und Juni (Fahrzeug-Fokus) münden. Der PC-Launch konnte zwar in puncto Atmosphäre und Story überzeugen, krankte aber an technischen Defiziten.

Tyndalston als dynamische Arena

In „Samson“ steuern Spieler den namensgetroffenen Protagonisten durch die Stadt Tyndalston. Das Spiel setzt auf eine Mischung aus brutalen Nahkämpfen und dem Einsatz von Fahrzeugen als Waffen. Der technische Fokus liegt hierbei auf einer persistenten Spielwelt, die laut Entwickler auf die Aktionen des Spielers reagiert.

Im Vergleich zu Genre-Größen wie Grand Theft Auto verzichtet „Samson“ auf spielerische Leichtigkeit und setzt stattdessen auf eine düstere Story rund um Schulden und Erpressung, wobei das Training von Waffenfertigkeiten und roher Gewalt die zentralen Progressions-Mechaniken bilden.

Der Release im Herbst 2026 platziert „Samson“ in einem hart umkämpften Fenster. Dass Liquid Swords erst jetzt die Portierung fixiert, deutet auf den hohen Rechenaufwand der Open-World-Engine hin. Die Konsolenfassung wird sich am PC-Stand der Juni-Updates messen lassen müssen.

Die Bestätigung für Herbst 2026 ist ein logischer Schritt, kommt aber mit einer Warnung: Die dichte Patch-Folge im April zeigt, dass das Grundgerüst noch Feinschliff benötigt. Konsolenspieler profitieren hier von der „PC-Testphase“.

Wenn die angekündigten Performance-Optimierungen greifen, könnte „Samson“ dank seines physischen Kampfsystems eine ernsthafte, erwachsene Alternative zu bisherigen Open-World-Titeln werden. Wer auf Konsolen spielt, sollte jedoch abwarten, ob die versprochene „atmende Stadt“ die CPU-Last der PS5/Xbox nicht überfordert.